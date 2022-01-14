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ГТЛК поставит «Почте России» цифровое оборудование в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) поставит АО «Почта России» свыше 17,5 тыс. единиц телекоммуникационного и весоизмерительного оборудования отечественного производства в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

ГТЛК передаст «Почте России» оборудование для почтовых отделений в 82 регионах России до конца мая 2022 г. Доля отечественной техники по сделке составила 100%.

«Почта России» находится в процессе цифровой трансформации из традиционного почтового оператора в первоклассную почтово-логистическую компанию. Новые сервисные маршрутизаторы позволят повысить отказоустойчивость онлайн-сервисов компании и обеспечить проактивный мониторинг состояния техники. А обновленное весоизмерительное оборудование автоматизирует бизнес-процессы, увеличит точность взвешивания посылок и скорость передачи информации между информационными системами.

С 2019 г. ГТЛК включена в контур федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России». В 2021 г. компания разработала и приступила к реализации Стратегии цифровой трансформации.

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