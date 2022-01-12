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«Росэлектроника» разрабатывает оборудование для систем оповещения в сложных акустических условиях

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» ведет разработку звуковых колонн и широкополосных громкоговорителей для систем оповещения, способных работать в сложных акустических условиях. Устройства могут использоваться в системах «Умный город» и «Безопасный город» для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Новые изделия, разрабатываемые АО «РРЗ-РУСАудио» (входит в Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»), сочетают в себе высокие акустические характеристики и удобство монтажа, что позволяет использовать их при построении систем оповещения как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах со сложными акустическими условиями.

Звуковая колонна имеет мощность до 60 Вт и может интегрироваться в систему оповещения ГО и ЧС различного характера. А широкополосный громкоговоритель предназначен для использования в системах трансляции, фонового озвучивания и громкой голосовой связи. Он может применяться для озвучивания торговых площадей, фонового озвучивания в кафе и ресторанах, офисах, учебных заведениях и других объектах. Диапазон воспроизводимых частот громкоговорителя – от 80 Гц до 16 кГц. Имеет две модификации – настенный и потолочный.

«В настоящий момент собраны опытные образцы широкополосных громкоговорителей для проведения предварительных испытаний, также идет подготовка производства звуковых колонн для систем оповещения. Технические характеристики устройств позволяют обеспечить качественное вещание при максимально загруженной акустической обстановке и сложных климатических условиях», - сказал генеральный директор АО «РРЗ-РУСАудио» Александр Кобрусев.

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