CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Инфраструктура
|

X-Com помогла расширить парк компьютеров Государственному институту русского языка

X-Com завершила проект масштабирования компьютерного парка администрации Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина») – учебного и научного заведения, занимающегося проблемами преподавания русского языка как иностранного. В ходе проекта рабочие места администрации учреждения были оснащены компьютерами и ноутбуками, отвечающими требованиям его рабочих процессов.

Подрядчиком проекта компания стала в результате победы в тендере, проведенном заказчиком среди российских системных интеграторов и поставщиков оборудования. Значительное внимание конкурсная комиссия уделяла оценке опыта кандидатов в оснащении государственных научных и образовательных заведений и их рекомендаций со стороны соответствующих заказчиков. Компания X-Com, подтвердившая свои компетенции и представившая наиболее конкурентоспособные условия реализации проекта, была признана победителем.

Специалисты X-Com проанализировали требования применяемого в рабочих процессах программного обеспечения к аппаратной части новых компьютеров и на основании полученных данных составили их детальные технические спецификации. Заказчику были предложены компьютеры собственного производства X-Com, изготовленные на базе процессоров Intel последнего поколения с учетом выявленных потребностей заказчика. Благодаря кастомизированному производству и отсутствию избыточной производительности удалось реализовать решение с наилучшим соотношением цена/производительность. Кроме того, ряд рабочих мест был оснащен ноутбуками Dell Latitude 3420.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft

Создан ИИ, способный вести деловую переписку не хуже бизнесменов

ГИС для юридической помощи россиянам спроектируют за 5 неполных рабочих дней

Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку

«Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPMS. Выручка топ-10 выросла на 12%

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Показать еще

Наука

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021