«МС банк Рус» организовал удаленную работу на VDI при помощи «Инфосистемы джет»

ИТ-компания «Инфосистемы джет» создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест (VDI) для сотрудников «МС банк Рус». Сегодня VDI поддерживает безопасную работу около 20% персонала банка. Сотрудники банка могут работать в VDI с собственных ПК.

Банк планировал расширить арсенал средств для удаленной работы еще до начала пандемии. Новое ИТ-решение должно было обеспечить высокую доступность пользовательских приложений и рабочих столов, сократить затраты на сопровождение и администрирование рабочих мест, а также повысить уровень информационной безопасности. В ответ на поставленные задачи специалисты «Инфосистемы джет» предложили использовать технологию VDI, так как она максимально соответствовала запросу банка.

Сегодня система VDI поддерживает безопасную и надежную работу около 20% сотрудников банка.

«Банк планомерно вкладывается в организацию непрерывной работы сотрудников. Пандемия только ускорила внедрение VDI-технологии, которую мы считаем оптимальным для этого. Сейчас мы можем легко увеличить число удаленных рабочих мест на базе созданной инфраструктуры виртуальных рабочих столов, с полной уверенностью в безопасности подключения и доступности корпоративных сервисов для сотрудников», — отметил Одака Кендзи, член совета директоров «МС банк Рус».

В рамках проекта эксперты «Инфосистемы джет» также внедрили ряд сопровождающих ИТ-систем управления виртуальными рабочими местами и клиентскими устройствами – для балансировки нагрузки и защиты от вирусов.

«Сегодня многие компании находятся перед выбором технологий для организации эффективной и безопасной удаленной работы. Подход к этой задаче, выбранный банком, доказал, что VDI может стать оптимальным решением не только для крупных корпораций», — сказал Дмитрий Горохов, руководитель направления виртуализации «Инфосистемы джет».

Сопровождение системы VDI выполняют сервисные специалисты «Инфосистемы джет».