CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Внедрения ИТ в банках
|

«МС банк Рус» организовал удаленную работу на VDI при помощи «Инфосистемы джет»

ИТ-компания «Инфосистемы джет» создала инфраструктуру виртуальных рабочих мест (VDI) для сотрудников «МС банк Рус». Сегодня VDI поддерживает безопасную работу около 20% персонала банка. Сотрудники банка могут работать в VDI с собственных ПК.

Банк планировал расширить арсенал средств для удаленной работы еще до начала пандемии. Новое ИТ-решение должно было обеспечить высокую доступность пользовательских приложений и рабочих столов, сократить затраты на сопровождение и администрирование рабочих мест, а также повысить уровень информационной безопасности. В ответ на поставленные задачи специалисты «Инфосистемы джет» предложили использовать технологию VDI, так как она максимально соответствовала запросу банка.

Сегодня система VDI поддерживает безопасную и надежную работу около 20% сотрудников банка.

«Банк планомерно вкладывается в организацию непрерывной работы сотрудников. Пандемия только ускорила внедрение VDI-технологии, которую мы считаем оптимальным для этого. Сейчас мы можем легко увеличить число удаленных рабочих мест на базе созданной инфраструктуры виртуальных рабочих столов, с полной уверенностью в безопасности подключения и доступности корпоративных сервисов для сотрудников», — отметил Одака Кендзи, член совета директоров «МС банк Рус».

В рамках проекта эксперты «Инфосистемы джет» также внедрили ряд сопровождающих ИТ-систем управления виртуальными рабочими местами и клиентскими устройствами – для балансировки нагрузки и защиты от вирусов.

«Сегодня многие компании находятся перед выбором технологий для организации эффективной и безопасной удаленной работы. Подход к этой задаче, выбранный банком, доказал, что VDI может стать оптимальным решением не только для крупных корпораций», — сказал Дмитрий Горохов, руководитель направления виртуализации «Инфосистемы джет».

Сопровождение системы VDI выполняют сервисные специалисты «Инфосистемы джет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPMS. Выручка топ-10 выросла на 12%

Приложения для чтения книг стали обязательными для предустановки на телефоны россиян

«Дочка» РЖД, торгующая билетами на автобусы и самолеты, переезжает с Windows на российский Linux

«Мой офис» «прокачал» свою почту до 1 млн ящиков на каждую компанию-клиента

Конференция CNews «Информационная безопасность 2022» состоится 22 февраля

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Смартфоны следят за нами: как отключить сохранение перемещений на iOS и Android

Как выбрать веб-камеру для дома и офиса: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед

Дефекты светодиодов используют для дисплеев нового типа

Оптическое хранилище 5D: 500 терабайт данных на тонком стеклянном диске
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021