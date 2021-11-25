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«Росэлектроника» разрабатывает материалы для безэховых камер

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» при поддержке Минпромторга России приступил к разработке первых отечественных радиопоглощающих материалов для безэховых камер – экранированных комнат, предназначенных для тестирования радиоэлектронной аппаратуры. Серийное производство новых изделий и поставка заказчикам планируется в январе 2025 г.

НИИ «Феррит-Домен» (входит в «Росэлектронику») получил субсидии Минпромторга России на общую сумму 228 млн руб. на разработку двух типов высокотехнологичных радиопоглощающих материалов – тонкопленочного материала и материала на основе феррита. Данная продукция на сегодняшний день не производится в России и имеет высокий экспортный потенциал в связи с устойчивым ростом рынка безэховых камер и радиопоглощающих материалов для их производства.

Новые композитные материалы будут применяться в безэховых камерах для уменьшения переотражения СВЧ-излучения, в экранных кожухах и антеннах для устранения резонанса, а также для защиты биологических объектов от электромагнитных излучений и решения проблем электромагнитной экологии.

Тонкопленочный материал будет обладать поглощающими свойствами в диапазоне частот от 70 МГц до 45 ГГц. А материал на основе феррита обеспечит качественно новый уровень производства изделий для создания абсорбера в диапазоне от 30 МГц до 2 ГГц.

«Создание новых материалов повысит долю выпускаемой гражданской продукции, которая по своим характеристикам и стоимости будет соответствовать требованиям мирового рынка и составит серьезную конкуренцию зарубежным производителям. Свою заинтересованность в разработках уже подтвердили ряд отечественных производителей электроники. В рамках реализации проектов планируется создать более 10 высокопроизводительных рабочих мест, оборудованных современными программно-аппаратными комплексами для автоматизации процессов проектирования и производства», – сказал заместитель генерального директора по гражданской продукции НИИ «Феррит-Домен» Айказ Оганесян.

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