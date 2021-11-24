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«Талмер» построила ЦОД для «Мегафона» в Санкт-Петербурге

«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг»), системный интегратор и поставщик ИТ-услуг, завершил строительство ЦОД для компании «Мегафон» на площадке заказчика в Санкт-Петербурге.

Реализация проекта была нацелена на модернизацию ИТ-инфраструктуры R&D-центра «Мегафона», отвечающего за технологическое развитие услуг оператора. Значительное увеличение количества отрабатываемых технологий, тестирование и отладка нового оборудования стали предпосылками к модернизации ИТ-инфраструктуры и расширению площадки R&D-центра.

В ходе проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ специалисты компании «Талмер» создали современный автозал ЦОДа площадью 400 м² и модернизировали существующий ЦОД площадью 580 м². Модернизация существующей инфраструктуры ЦОДа включала установку трёх новых прецизионных кондиционеров в двух автозалах, замену источника бесперебойного питания (ИБП) в помещении щитовой на оборудование вдвое большей ёмкости.

В процессе создания нового ЦОДа необходимо было учитывать особенность площадки и искать нестандартные конструктивные решения для разгрузки перекрытий. Помещение ЦОДа находится на третьем этаже здания, при этом на четвёртом этаже располагается действующий модернизируемый ЦОД R&D, а на втором – критическая инфраструктура оператора. Чтобы строительные работы проходили только в объёмах третьего этажа, применены особые конструкции – металлические рамы с опиранием на колонны и усиление плит перекрытий композитными материалами.

В комплекс работ по созданию нового ЦОДа входили проектирование, монтаж и настройка всего инженерно-технического оборудования. Помещение ЦОДа рассчитано на 90 стоек расчётной мощности 400 кВт. В автозале были установлены, настроены и запущены системы бесперебойного гарантированного питания как переменным, так и постоянным током. Питание как от ИБП, так и от ЭПУ осуществляется по двум лучам. Также для обеспечения бесперебойного электроснабжения установлена дизельная генераторная установка на 800 кВА.

Климатические параметры поддерживаются системой прецизионных кондиционеров, спроектированных по системе N+1. Выполнена система организации воздушных потоков за счёт создания холодных коридоров.

Комплексную безопасность в дата-центре обеспечивает система интеллектуального доступа в помещения. Пространства автозала и щитовой в постоянном режиме охвачены системой видеонаблюдения из 33 камер. Помещения охраняются с помощью датчиков вскрытия дверей и движения. Помимо этого, в дата-центре установлены системы оповещения, автоматического газового пожаротушения и комплексной противопожарной автоматизации.

«Без надежной ИТ-инфраструктуры сегодня невозможно идти в ногу с современными тенденциями. Time-to-market (время вывода на рынок; – прим. CNews) диктует жесткие требования, предъявляемые к выводу новых сервисов и услуг. Современный и надёжный ЦОД – это фундамент, который обеспечивает бесперебойную работу ИТ-механизмов компании. В ходе реализации проекта мы применили лучшие технологии и практики для создания инженерной инфраструктуры ЦОДа», – сказал Александр Шебанов, руководитель проектов компании «Талмер».

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