Интеграция решений «Сименс» и «Вега-Абсолют» позволит создавать единую инфраструктуру промышленного интернета вещей

Компания «Сименс» успешно завершила тестирование интеграции устройств LoRaWAN производства компании «Вега-Абсолют» с платформой SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA). Полученные результаты тестирования открывают широкие перспективы для создания систем сбора данных и управления, для построения инфраструктуры измерения и для реализации единой информационной среды с помощью устройств LoRaWAN и платформы WinCC OA.

В ходе проведенных тестов была подтверждена возможность использования полного объема функций устройств LoRaWAN в составе систем на базе WinCC OA – как в части передачи данных, так и в плане команд управления. При этом соблюдались все заданные изготовителем технические характеристики обмена данными. Конфигурация тестового стенда включала базовую станцию БС-1.2, датчик температуры ТД-11, модуль дискретных сигналов СИ-12, а также IoT-шлюз IOT2050, сервер и клиентские приложения WinCC OA версии 3.18.

«Инфраструктура промышленного интернета вещей – одна из ключевых составляющих современного цифрового производства. Возможность совместного использования продуктов и технологий компаний «Сименс» и «Вега-Абсолют» для создания такой инфраструктуры и реализации комплексных цифровых решений позволяет нашим российским клиентам повысить эффективность управления производственными и инфраструктурами объектами, а также обеспечить высокий уровень гибкости и масштабируемости внедряемых цифровых решений для последующего роста и развития в соответствии с потребностями рынка», – отметила директор управления «Цифровое производство» компании «Сименс» в России Жанна Шалыгина.

«В настоящее время широкое применение получают системы телеметрии для автоматизации технологических процессов. Интеграция продуктов компаний «Сименс» и «Вега-Абсолют» дает новые возможности для реализации проектов по созданию инфраструктуры промышленного интернета вещей или ее модернизации. Такие решения позволяют компаниям минимизировать ручной труд, сократить производственные потери и издержки, и, как следствие, повысить свою эффективность. Это дает шанс бизнесу получить высокую прибыль и стать более конкурентоспособным», – комментирует генеральный директор компании «Вега-Абсолют» Валерий Красников.