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Группа компаний АЛМИ выпустит на рынок новый продукт в первой половине 2022 года

Потребность в программных продуктах, которые упрощают процесс управления проектами и превращают его в более эффективный и прозрачный, сформировалась на отечественном ИТ-рынке уже давно. Поэтому в рамках стратегии импортозамещения в первом полугодии 2022 г. Группа компаний АЛМИ планирует вывести на рынок удобную и эффективную систему управления проектами ALMI Project Server, аналог Microsoft Project.

Это современное отечественное решение, использующее в своем подходе методологию Kanban, с возможностями контроля KPI, наглядным представлением статуса проекта и модулями организации совещаний по проектам. Решение имеет многоуровневую систему доступа и подчиненность задач, и позволяет своевременно получать актуальную информацию по проектам, создавая комфортную среду для работы и принятия управленческих решений. Система работает на базе всех широко распространенных ОС: Windows, Linux, MacOS, Android.

Используя ALMI Project Server, сотрудники организации могут взаимодействовать друг с другом на более продуктивном уровне, управлять рабочими процессами, находить, систематизировать и хранить необходимую информацию. Система позволяет совместно управлять проектами любой сложности, в том числе планировать задачи и управлять ими, планировать совещания, реализовывать проекты, распределять задачи между различными подразделениями и исполнителями, организовать совместную работу всех сотрудников по решению поставленных задач.

ALMI Project Server состоит из таких модулей как: «Дашборд», который собирает всю информацию по проектам и формирует сводную ведомость по ним, отображая аналитические данные в виде круговой диаграммы с отображением состояния текущих проектов и столбчатой диаграммы, отслеживающей статистику по завершённым и просроченным проектам; «Доска», визуализирующую основную информацию по всем активным проектам и их задачам, и текущем статусе их исполнения; «Отчет», который собирает информацию от других модулей и формирует отчеты для пользователя; «KPI», содержащий перечень всех проектов и отображающий текущий и планируемый показатели KPI каждого проекта, а также «Проекты», «Финансирование», «Планирование», «Совещания», «Помощь» и личную страницу, в которой отображается полный список мероприятий ответственных сотрудников, а также справочная информация и сведения о компании-разработчике.

Таким образом, с помощью ALMI Project Server в организации можно создать единое информационное пространство для контроля сроков исполнения задач и мероприятий. Вся информация становится наглядной и прозрачной благодаря системе формирования аналитики и «дашбордов» в части исполнения проектных инициатив и KPI проектов, а также аудита деятельности ответственных сотрудников и исполнителей.

«Наша система управления проектами ALMI Project Server – это инструмент планирования и контроля, который с одинаковым успехом подойдет как для госсектора, так и для коммерческих структур. Уже имеется положительный опыт использования этой системы в проектной деятельности Правительства РФ и других министерств и ведомств. Система станет доступной для всех уже в начале 2022 г. ALMI Project Server будет распространяться в виде интернет-сервиса, специальных действий по ее установке на стороне пользователя не потребуется», – сказал Станислав Орлов, технический директор ГК АЛМИ.

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