«Микрон» начал выпуск российского микроконтроллера для промышленности и интернета вещей

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Микрон» выпустил экспериментальную партию первого полностью отечественного микроконтроллера на открытой архитектуре RISC-V, который позволит при производстве устройств и приборов снизить зависимость от иностранной компонентной базы и лицензий. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Микроконтроллер – базовый компонент электронной техники, используется в электронике потребительского и промышленного применения: инженерных инфраструктурных системах, сенсорных сетях, телекоммуникационном оборудовании, измерительных приборах.

«Новый микроконтроллер может применяться для промышленной автоматизации и интернета вещей, умного дома, инфраструктурных и охранных систем, телеметрии и мониторинга, приборов учета, ТЭК, транспорта, медицины, торговли, дорожной инфраструктуры и приборов, ЖКХ и других сферах – это универсальная базовая единица для импортозамещения в отечественной электронике», – сказал Александр Прохоров.

Открытая архитектура дает возможность разработчикам и производителям не зависеть от владельцев патентов при создании и развитии новых электронных устройств и модулей, что снижает зависимость российской электроники от иностранных технологий и комплектующих.

«Компания «Микрон» с 2015 г. является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» в составе кластера микроэлектроники и выпускает более 4 млрд чипов ежегодно. Производственные мощности резидента по выпуску микроконтроллеров на территории столичной ОЭЗ позволяют полностью закрыть текущие потребности производителей России. Это можно считать значимым шагом для отечественного приборостроения», – отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев.

Полностью российский микроконтроллер с ядром на базе открытой архитектуры RISC-V – 32-битный МК32АМУР, разработанный НИИМА «Прогресс», имеет встроенную криптозащиту и позволяет полноценно использовать его в критической инфраструктуре и объектах с повышенными требованиями к безопасности.

«Российская компонентная база первого уровня теперь доступна разработчикам открытых решений в целом и экосистемы RISC-V в частности. Первые пластины с образцами уже получены и проходят необходимые испытания. МК32 АМУР – первый полностью отечественный RISC-V-микроконтроллер: весь цикл разработки и производства осуществляется в России. Сегодня мы уже видим высокую заинтересованность рынка, поступило более 200 запросов от производителей различного оборудования: приборов учета, телеметрии, контрольно-кассовой техники, медицинского оборудования, дорожной инфраструктуры, робототехники. И мы реализовали возможность оформления заказа с выбором периода контрактации и условий поставки, начиная с октября 2022 г., для всех, кого интересует локализация своих приборов и устройств в экосистеме RISC-V», – сказала генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.