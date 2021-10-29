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Axis представила камеры на базе чипа Artpec-8 с технологией глубокого обучения

Axis Communications объявила о выпуске трех новых камер Axis Q1656-LE, Axis Q3538-LVE и Axis Q3536-LVE на базе новейшего чипа собственной разработки Artpec-8, поддерживающих мощные аналитические приложения непосредственно на устройстве и включающих модуль обработки данных с технологией глубокого обучения. Камеры рекомендуются для уличного применения, на дорогах, в аэропортах, на стадионах и на вокзалах, на важных промышленных объектах инфраструктуры.

Камеры поддерживают платформу для разработки аналитических приложений ACAP. С помощью Axis Object Analytics камеры обеспечивают детальную классификацию объектов и надежное обнаружение, сокращают количество ложных тревог. AXIS Q1656-LE — высокофункциональная корпусная камера с матрицей 1/1,8 дюйма и с разрешением 4 Мп при скорости до 60 кадров в секунду. Axis Q3538-LVE, Axis Q3536-LVE — купольные камеры с разрешением 4K и 4 МП соответственно.

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Новые камеры оснащены встроенными функциями кибербезопасности для предотвращения несанкционированного доступа и защиты системы. Камеры включают модуль шифрования (TPM), сертифицированный на соответствие стандарту FIPS 140-2 уровня 2.

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