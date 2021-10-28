Micron Technology объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК

Память Micron Crucial DDR5 обеспечивает до 50% более высокую скорость передачи данных (4800 МТ/с) и почти вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с памятью DDR4.

Micron Technology, Inc. объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК: новинка выдает на 50% более высокую скорость передачи данных по сравнению с памятью предыдущего поколения DDR4 и обеспечивает пользователям ПК производительность на профессиональном уровне. Усовершенствования технологий памяти DDR5 от Micron дают более высокую пропускную способность на ядро и почти вдвое более эффективную пропускную способность памяти. Это позволяет обеспечить многоядерные процессоры данными, необходимыми для многозадачности и особенно требовательных приложений.

«Micron уже давно находится в авангарде определения спецификаций DDR5 для индустрии ПК, возглавляя разработку этой революционной технологии и обеспечивая переход на нее отрасли, а также предлагая программу поддержки технологий DDR5 (TEP)», – сказал Малкольм Хамфри, вице-президент и генеральный менеджер Организации Micron Compute DRAM – «Благодаря нашей DDR5 TEP мы ускорили экосистемный доступ к ведущим в отрасли продуктам Micron для проектирования, разработки, системной интеграции и тестирования, чтобы максимизировать производительность DDR5 для клиентов».

Среди преимуществ разработчики отмечают совместимость с процессорами Intel® Core™ 12-го поколения, которые поддерживают DDR5 и со многими актуальными материнскими платами и снижение рабочего напряжения до 1,1В, что позволяет значительно повысить энергоэффективность. Повышенная эффективность шины приводит к более высокой эффективности полосы пропускания. Комбинируя более высокую пропускную способность, более низкое энергопотребление и более высокую плотность, DDR5 повышает производительность для новых приложений для ПК. Например, для создания контента 4K и 8K, интерактивных развлечений, виртуальной реальности. Заполняя многоядерные процессоры данными, память DDR5 также помогает повысить эффективность многозадачности без снижения производительности всей системы.

Кроме того, Micron Crucial DDR5 DRAM имеет предустановленные профили XMP, позволяющие пользователям легко восстанавливать производительность памяти до скоростей JEDEC в случае снижения скорости памяти на системном уровне.

«Отмечая 25-летие бренда Micron Crucial, отвечающего за продукты DRAM и SSD, мы вступаем в новую эру компьютерных вычислений. Быстрое внедрение памяти DDR5 позволит Micron изменить то, как мир работает с информацией и сделать жизнь лучше для каждого», – сказала Тереза Келли, вице-президент и генеральный менеджер Micron's Consumer Products Group.