GS Group запустила крупносерийное производство интегральных микросхем для приборов учета электроэнергии

Холдинг GS Group объявил о старте производства отечественных электронных компонентов для российских интеллектуальных счетчиков. Производство ЭКБ развернуто GS Group на базе собственного центра разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech (предприятие в составе инновационного кластера «Технополис GS», в Гусеве Калининградской области).

Первыми GS Group выпустит на рынок микросхемы энергонезависимой памяти и интерфейсные микросхемы протоколов связи. Они станут доступны заказчикам в IV квартале 2021 г. после сертификации в качестве отечественной ЭКБ. До конца года планируется произвести порядка 1 млн изделий. Эти компоненты обеспечивают функциональность приборов учета в части контроля расхода электроэнергии, дистанционной передачи данных счетчика энергетикам, а также удаленного контроля наличия напряжения у потребителя.

Начало серийного производства микроконтроллеров для приборов учета потребления электроэнергии планируется в I квартале 2022 г. после завершения разработки счетчика электроэнергии на базе данного микроконтроллера и его сертификации в качестве отечественной ЭКБ.

Применение ЭКБ отечественного производства позволит производителям приборов учета электроэнергии реализовать в составе существующих и перспективных счетчиков функциональность, необходимую для обеспечения достоверности, своевременности, надежности и безопасности передачи данных о потребляемых ресурсах, а также удовлетворить существующие требования в части уровня локализации устройств.

«Разработать интегральные микросхемы для приборов учета электроэнергии и наладить их крупносерийное производство чуть более чем за один год — задача достаточно сложная, но благодаря наработанным за многие годы компетенциям GS Nanotech в разработке и производстве медиачипов, крупносерийном корпусировании интегральных микросхем в металлополимерные корпуса мы ее успешно решаем. Мы чувствуем поддержку как от производителей российских электросчетчиков, которые очень ждут отечественные чипы для интеграции в свои устройства, так и от энергосбытовых компаний, которым предстоит применять эти приборы учета в своих системах. Совместными усилиями мы и другие российские микроэлектронные предприятия полностью обеспечим спрос на отечественную ЭКБ в этой сфере», — сказал директор по развитию производства GS Group Федор Боярков.

GS Group реализует проект по производству локализованных комплексных решений (комплектов электронных компонентов) для создания умных индивидуальных приборов учета электроэнергии с 2020 г. Комплект включает интегральные микросхемы различного назначения: микроконтроллеры, интерфейсные микросхемы протоколов связи, микросхемы энергонезависимой памяти. Мощности GS Nanotech позволяют произвести более 3 млн комплектов электронных компонентов в год. Совокупный объем инвестиций в проект превышает 500 млн руб.

По данным аналитического центра GS Group, в целом в России на разнообразных объектах подлежат замене либо первичной установке до 80 млн интеллектуальных приборов учета электроэнергии. При этом потребность энергосбытовых компаний в таких устройствах оценивается в 5 млн шт. в год.