HPE модернизировала суперкомпьютер Eni HPC4 для поддержки исследований новых источников энергии

Hewlett Packard Enterprise объявила о модернизации суперкомпьютера энергетического концерна Eni под названием HPC4, который позволит компании ускорить открытие новых источников энергии. Новый суперкомпьютер, предоставляемый по модели «как услуга» посредством HPE GreenLake, повысит производительность HPC4, расширит его вычислительные мощности для моделирования и удвоит емкость хранилища, что позволит повысить точность моделирования, использующего большое количество изображений, а также при проведении сложных исследований в области энергетики.

Платформа HPE GreenLake позволит Eni упростить мониторинг использования HPC4 и энергопотребления, помогая повысить устойчивость системы. Компания Eni разместит новый суперкомпьютер HPC4 в Green Data Center, расположенном в коммуне Феррера-Эрбоньоне, в провинции Павия в Италии. HPC4 будет построен на серверах HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus.

В суперкомпьютере HPC4 емкость хранилища по сравнению с предыдущей системой увеличена вдвое – до 10 петабайт. Такой объем должен обеспечить поддержку масштабирования и анализа изображений, что очень важно при разработке новых источников энергии. В новую расширенную подсистему хранения от HPE войдет дисковый массив Cray ClusterStor E1000 и ПО HPE Data Management Framework для поддержки сложных рабочих нагрузок моделирования и симуляции, использующих большое количество изображений.

В новой инфраструктуре энергопотребление станет более эффективным, и уменьшится количество отходов электронной техники за счет использования услуг HPE Asset Upcycling Services. Это часть инициативы HPE Financial Services по продвижению экономики замкнутого цикла, которая продлевает срок службы активов для их повторного использования за счет утилизации оборудования из существующей системы HPC4 и его замены новыми решениями.

«Высокопроизводительные вычисления играют все более важную роль в ускорении инноваций, что оказывает огромное влияние на экономический рост Италии. Способность обрабатывать и извлекать ценные выводы из информации помогает компаниям находить новые возможности для сохранения конкурентоспособности», – отметил Стефано Вентури (Stefano Venturi), генеральный директор Hewlett Packard Enterprise в Италии.

Новый суперкомпьютер компании Eni под названием HPC4 построен из 1500 узлов на базе серверов HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus, которые обеспечивают плотность и гибкость платформы в сочетании с самой надежной в отрасли встроенной системой безопасности. Настроенные под потребности заказчика серверы HPE ProLiant также применяют новейшие вычислительные возможности процессоров AMD EPYC™ 3-го поколения для рабочих нагрузок моделирования и симуляции, а также возможности ускоренных вычислений и фокусные графические возможности для рабочих нагрузок с большим количеством изображений с помощью ускорителей AMD Instinct™ MI100 и графических процессоров NVIDIA V100 и A100.