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Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС»

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и российский производитель вычислительной техники «ICL техно» подтвердили совместимость продуктов. Теперь операционная система «Ред ОС» работает на тонких клиентах Thinray, серверных системах Teamray, персональных компьютерах Basicray и Saferay. Последняя линейка ПК и АРМ основана, в том числе, на российском процессоре «Байкал-М».

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

«ICL техно» — российский производитель вычислительной техники, входящий в группу компаний ICL. Производственные мощности завода рассчитаны на 300 тыс. изделий в год. Проектирование, производство, монтаж и обслуживание сертифицированы на соответствие требованиям международного стандарта и российского ГОСТа. «ICL техно» создает готовые программно-аппаратные комплексы под требования заказчиков, располагает опытом и ресурсами для реализации крупных ИТ-проектов федерального масштаба.

«Для реализации национальных проектов и обеспечения технологической независимости страны необходимо создавать санкционно устойчивые комплексные ИТ-решения. Только беспрерывное качественное взаимодействие отечественных разработчиков способно удовлетворить спрос рынка в этом направлении. Благодарим «ICL техно» за продуктивную работу», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«В партнерстве с «Ред софт» мы готовы предложить импортозамещающие решения в части программного и аппаратного обеспечения, отвечающие самым современным требованиям рынка. Совместимость операционных систем «Ред ОС» с решениями от «ICL техно» открывает новые возможности для развития наших продуктов и решения самых сложных задач заказчиков», — сказал Ильдар Вагизов, директор департамента продаж и маркетинга «ICL техно».

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