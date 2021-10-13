В Глазове введен в работу цифровой диспетчерский центр городского водоканала

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в Госкорпорацию «Росатом») сообщает о введении в работу обновленного диспетчерского центра АО «Тепловодоканал», обеспечивающего работу системы водоснабжения и водоотведения города Глазов, Удмуртская республика. Теперь диспетчер может в режиме реального времени контролировать работу оборудования и сетевого комплекса, ремонтных бригад, выполнение заявок потребителей, а также предпринимать оперативные меры в случае каких-либо отклонений в работе оборудования от нормативных показателей.

Новый диспетчерский центр – часть системы «Цифровой водоканал», которая внедряется в рамках концессионного соглашения, подписанного в 2019 г. между Глазовом, Удмуртской Республикой и «Тепловодоканалом». Использование цифровых технологий уменьшает количество аварийных ситуаций, потери в сетях, повышает качество и надежность водоснабжения. Экономические и технические эффекты достигаются в том числе за счет различных программных модулей: «Анализ балансов», «Анализ режимов», «Заявки», «Обходчик-контролер», «Центральная панель».

Сегодня на предприятии внедряют технологии искусственного интеллекта, что позволяет с высокой точностью определять возможные технологические нарушения и предупреждать их, таким образом минимизировав отключение потребителей.

Внедрение системы «Цифровой водоканал» – часть большого комплекса работ, которые в рамках соглашения проводит «Тепловодоканал» (входит в дивизион «Росатома» – АО «Русатом Инфраструктурные решения»). Документ включает в себя строительство и модернизацию 45 объектов водоснабжения и канализации. Уже сдано 19 объектов, в том числе 5 трубопроводов общей протяженностью 28 км, 11 канализационно-насосных станций, 8 водопроводных насосных станций, завершено проектирование 5 объектов очистных сооружений, выполнены другие работы. Общий объем инвестиций в модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Глазова составляет около 1,2 млрд руб.

«Одна из основных задач концессии – принципиально изменить производство: старое энергозатратное заменить на современное энергосберегающее. Все автоматизированные системы снизят затраты, и городу вернется другая, более эффективная система. При этом оцифровка позволяет не только принимать быстрые решения на основе данных, но в будущем встроить еще и искусственный интеллект в подготовку и в принятие решений. Настройка системы в этом направлении уже ведется. Кроме того, «Цифровой водоканал» позволит совершенно по-другому настроить работу с обращениями граждан, сократить время работы с обращениями и выдавать обратную связь по ходу их исполнения», – сказал глава города Глазов Сергей Коновалов.