«Росэлектроника» увеличила объем выпуска акустического оборудования

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил новую автоматизированную сборочную линию по производству головок громкоговорителей для автотранспорта и систем оповещения. Это позволит увеличить выпуск изделий до 800 тыс. штук к 2023 г., а также освоить производство новых типов динамиков.

Новая конвейерная линия открылась на дочернем предприятии концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») – «РРЗ-Русаудио». Линия ориентирована на сборку ранее выпускаемых головок громкоговорителей диаметром 100 и 130 мм, а также потоковому производству новых изделий диаметром 80 и 160 мм. Динамики используются на транспорте, в составе банкоматов и торговых терминалов, системах диспетчеризации лифтов, а также в рамках реализации проектов «Умный город» и «Безопасный город».

Особенность нового участка – подетальная сборка головок громкоговорителей, которая позволяет осуществлять полный цикл сборки на одной конвейерной линии. Производство оснащено полностью автоматическими манипуляторами, обеспечивающими точное позиционирование и высокое качество сборки изделий.

«Новая линия организована в соответствии с lean-технологиями, что позволило повысить эффективность производства, а также снизить влияние человеческого фактора. Благодаря запуску участка не только увеличится объем востребованной гражданской продукции, но и будет освоено производство новых видов динамиков для конвейерных сборок на предприятиях автомобильной промышленности», – сказал заместитель генерального директора по технологическому развитию «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.

«РРЗ-Русаудио» является единственным отечественным производителем головок громкоговорителей в России и странах СНГ.