Игорь Никифоров об изменениях на рынке IT-технологий и DevOps

В последнее десятилетие IT-технологии совершили огромный прорыв и не собираются останавливаться. Такой скачок обуславливается требованиями современного мира и претендует на новый ускоренный подход к процессу разработки. Вот почему сегодня гиганты рынка IT хотят нанять в свою команду не просто сисадмина или разработчика, а DevOps-инженера, способного оптимизировать все процессы: от проектирования до поддержки работающего продукта.

Мы поговорили с ведущим специалистом Игорем Никифоровым, который руководит командой DevOps-инженеров в крупной компании, о его опыте, проблемах на рынке DevOps и будущем этой методологии.

Расскажите о вашем опыте в сфере IT и пути к DevOps.

С детства я увлекался компьютерами, поэтому, когда пришло время выбирать направление в вузе, вопросов особо не возникло. Обучаясь в Московском Авиационном Институте по направлению “Информационные системы и технологии”, я занялся программированием на C++, прошёл практику и около года разрабатывал программное обеспечение для одного из крупных научно-производственных объединений.

Затем, когда возникло желание двигаться дальше, а реалии рынка не позволили реализоваться в этом направлении, я стал развиваться в качестве инженера и нашёл работу в крупной западной компании занимающейся производством грузовиков, где отвечал за критичные бизнес-приложения. Позже перешёл на должность IT-консультанта в японскую компанию, производящую печатную технику.

Именно там мне удалось определить направление карьеры. В процессе работы я начал активно интересоваться облачными технологиями, в т.ч. AWS, которыми занимаюсь до сих пор. И вместе с этим стал изучать контейнеризацию, сначала Docker, а затем и Kubernetes, тогда он только набирал свою популярность. Позже перешел на работу в компанию, которая занималась обработкой мобильных платежей, в качестве старшего DevOps-инженера, где отвечал за всю IT-инфраструктуру. Сейчас работаю ведущим DevOps-инженером в американской IT-компании, занимающейся разработкой облачной платформы для помощи онкологам в подборе терапии для пациентов.

В общем, в моём случае, путь получился достаточно органичным, ведь DevOps охватывает весь жизненный цикл разработки, а мне за мой более чем 10-ти летний опыт на рынке удалось в разное время совмещать множество ролей.

Какие советы вы могли бы дать новичкам в DevOps?

Сложность заключается в том, что на сегодняшний день нет какого-то общего профиля DevOps-специалиста. Более того, каждая компания вкладывает свои смыслы в это понятие, а значит и требования к кандидату разнятся. При этом, проведя не одно техническое собеседование, я заметил общую проблему для многих специалистов – знание новейших технологий не равно понимаю их работы изнутри.

Поэтому первое, с чего нужно начать, – это изучение базового стека любого инженера: Linux и элементарные навыки работы с сетями. Будьте готовы к тому, что IT меняется с невероятной скоростью, а значит, если вы осознали, что изучили что-то идеально, то скорее всего оно уже успело устареть. DevOps не исключение, поэтому нужно всегда быть в курсе последних трендов и технологий, благо сейчас для получения этой информации достаточно ресурсов. Отсюда вытекает ещё один немаловажный совет – научитесь учиться, как бы банально это не звучало.

DevOps-инженер – это, в первую очередь, командный игрок. Он должен уметь взаимодействовать с командой, понимать решаемые проблемы, уметь доносить и продавать свои идеи для внедрения изменений, а также планировать и правильно расставлять приоритеты по задачам. Вот почему навык работы в команде неотъемлем для DevOps-инженера.

Учитесь на своих ошибках, так как не существует людей, которые их не совершают, и помните, что для использования каких-либо подходов или технологий иногда надо просто дорасти. Ведь на старте не всегда есть нужные знания рынка, широта взгляда или острая необходимость.

Стартап или крупная компания: что выбрать и почему?

Тут многое зависит от того, чего вы хотите достигнуть. Если цель заключается не только в росте по карьерной лестнице, но и в обретении новых компетенций и знаний, то стартапы – это идеальный выбор. При этом нужно понимать, что такой путь сопряжен со множеством рисков, связанных с плоской структурой и размытым распределением ответственности. К тому же никто не гарантирует, что стартап не закроется через пару месяцев, поэтому перед принятием оффера в такую компанию нужно тщательно проверить её бэкграунд.

В крупных компаниях всё наоборот. В большинстве случаев архитектура платформы уже устоялась, а значит простор для экспериментов будет крайне мал. Кроме того из-за бюрократизированности процессов, которые обычно присутствуют в таких компаниях, нагрузка будет значительно ниже.

Какие существуют проблемы на рынке DevOps в частности и в сфере IT в целом?

Специфика российского рынка такова, что компания зачастую ищет не инженера, а набор технологий. При этом стек используемых технологий очень широк, а значит переход из одной компании в другую может вызывать проблемы. Правда в том, что большинство инструментов пересекаются по функционалу, и опытному инженеру, скорее всего, не составит большого труда разобраться в аналоге. Именно с таким подходом многие компании часто упускают из виду хороших инженеров, которые за короткий срок смогли бы освоить используемый стек технологий.

Главная же проблема – кадровый голод. Сейчас наблюдается очень большой дефицит специалистов абсолютно любого уровня, и я думаю, что он только продолжит расти в ближайшее время.