Onyx boox Nova Air – современный ридер в тонком металлическом корпусе

Компания «МакЦентр», эксклюзивный дистрибьютор продукции Onyx International Inc, представляет новую модель ридера с увеличенным экраном – Onyx boox Nova Air. Модель имеет 7,8-дюймовый экран E Ink Carta Plus с подсветкой и двойным сенсорным управлением, 8-ядерный процессор и 3 ГБ оперативной памяти. Ридер оборудован модулями Wi-Fi и Bluetooth и базируется на операционной системе Android 10.0, существенно расширяющей области применения устройства. Корпус Nova Air изготовлен из алюминиево-магниевого сплава и имеет толщину всего 6,3 мм, а экран книги закрывает защитное стекло Asahi. В комплекте с устройством поставляется стилус, имеющий встроенный магнит для крепления к корпусу ридера. Дополнительно к букридеру можно приобрести удобный магнитный чехол со встроенными кнопками листания.

7,8-дюймовый экран E Ink Carta Plus, установленный на Nova Air, отображает на 68% больше информации, чем обычные 6-дюймовые дисплеи, поэтому подойдет не только чтения художественной литературы, но и для работы с документами в формате PDF. Плотность пикселей составляет 300 ppi, что соответствует качественной книжной печати. Модель имеет встроенную подсветку Moon Light 2 с регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания, а также функцию Snow Field, существенно снижающую количество артефактов при частичной перерисовке. Стилус, идущий в комплекте с ридером, имеет встроенный магнит для удобного крепления к корпусу устройства. Работающий с ним в паре сенсор Wacom распознает 4096 степеней нажатия, что позволяет не только делать рукописные заметки и правки в документах, но и использовать ридер в качестве графического планшета.

Модель получила современную аппаратную платформу, включающую высокопроизводительный 8-ядерный процессор, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Даже при открытии объемных документов скорость работы устройства остается абсолютно комфортной для пользователей. Ридер имеет встроенный модуль Wi-Fi, работающий в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, который обеспечивает не только выход в Интернет, но и передачу файлов с других устройств, и работу различных онлайн-сервисов. Bluetooth-модуль версии 5.0 позволяет подключать к книге различные внешние устройства. Модель базируется на операционной системе Android 10 и имеет встроенный магазин приложений, в котором пользователи могут найти множество различных полезных программ.

Программа для чтения NeoReader, предустановленная в составе ПО модели, поддерживает большинство популярных книжных форматов и позволяет пользователю делать заметки стилусом во время чтения. Приложение «Заметки» имеет функцию распознания рукописного текста, дает возможность рисовать и сохранять рисунки в памяти ридера. Встроенный аудиоплеер поддерживает работу с файлами MP3 и WAV, а благодаря функции TTS у пользователей появилась возможность прослушивания любых текстовых файлов. Встроенные словари позволяют переводить слова непосредственно во время чтения. Кроме того, при условии подключения к Интернету можно использовать онлайн-переводчик для перевода фрагмента текста, выделив его в документе. Приложение «WEB-чтение» позволяет передавать из браузера и читать на ридере понравившиеся интернет-страницы, настраивая при этом различные параметры отображения текста.

Букридер, несмотря на увеличенный размер экрана, выполнен в компактном корпусе из алюминиево-магниевого сплава толщиной всего 6,3 мм. Экран книги дополнительно защищен стеклом известного японского производителя ASAHI, снижающим вероятность появления царапин и других внешних повреждений. Специальное покрытие на защитном стекле предотвращает появление бликов на экране. Разъем USB Type-C поддерживает функцию OTG, благодаря которой к устройству можно подключать различные дополнительные устройства, такие как накопители, наушники, клавиатуры и т.п. Также модель имеет встроенные стереодинамики, через которые можно прослушивать музыку и аудиокниги. Установленный в Nova Air микрофон позволит использовать его в качестве диктофона. Литиево-полимерный аккумулятор обеспечивает высокую степень автономности, позволяя сократить количество необходимых зарядок устройства.

Ридер, представленный в корпусе серо-серебристого цвета, поступил в продажу и доступен по рекомендованной розничной цене 33 990 руб. Приобрести книгу можно в фирменных салонах электронных книг Onyx boox или в интернет-магазинах Onyx boox и Palmstore, а также у официальных дилеров компании «МакЦентр».