Партия литий-ионных батарей впервые отправится из ОЭЗ «Технополис Москва» в Колумбию

Компания «Хранение Энергии», выпускающая продукцию под брендом ENSOL, отправит в Колумбию партию аккумуляторных батарей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Компания уже подготовила литий-ионные батареи для отправки в Колумбию. Это первый опыт экспорта в эту южноамериканскую страну продукции резидента. Компания постоянно расширяет географию поставок, порядка 30 процентов ее выручки обеспечивают продажи за рубеж. За первые шесть месяцев 2021 г. объемы экспорта составили более 40 млн руб.», — отметил Александр Прохоров.

Аккумуляторные батареи ENSOL применяются в устройствах с электрическим типом двигателя — погрузчиках, ричтраках, штабелерах, электротележках, клининговой и другой промышленной технике. Срок службы таких батарей в два-три раза больше, чем у традиционных свинцово-кислотных.

Компания «Хранение Энергии» стала резидентом московской особой экономической зоны в октябре 2020 г. Сегодня она занимает 30% рынка литий-ионных батарей в России и 2% мирового рынка этого вида аккумуляторов, напомнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Статус резидента позволяет производителю эффективно реализовывать бизнес-задачи и работать над инновационными решениями в области энергоэффективных технологий. За этот период компания освоила порядка 15 экспортных направлений, поставив за рубеж продукции на сумму почти в 380 млн руб. В планах компаний — расширение производственных площадей на территории особой экономической зоны», — сказал Геннадий Дегтев.