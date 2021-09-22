В европейских магазинах одежды установят умные экраны с российским ПО

Российская компания Addreality и итальянский ИТ-дистрибьютор WonderStore заключили соглашение о поставке ПО для европейских магазинов одежды.

Планируется поставка программных решений и умных приставок на общую сумму 700 тыс. евро. Договор подписан на три года.

На данный момент WonderStore обслуживает около 1000 клиентов из итальянского ритейла, среди которых Prada, Calvin Klein, Gucci и другие модные бренды. Технологии помогут зарубежным коллегам анализировать аудиторию и показывать посетителям подходящие предложения на экранах магазинов.

Платформа Addreality подключается к экранам в общественных местах, а затем — в режиме реального времени — анализирует аудиторию: может определить пол, возраст и эмоции посетителей. Большая часть параметров определяется, даже если клиенты находятся в маске. На основе этих данных искусственный интеллект позволяет мгновенного настраивать рекламные кампании и выбирать, какие предложения показывать посетителям.

«Для европейских партнеров важную роль играет безопасность персональных данных. Умные экраны, оснащенные оборудованием Addreality Box, способны распознавать обезличенные половозрастные характеристики потребителя без сохранения его данных на стороне сервера или устройства. Это позволяет делать аналитику точной и не нарушает закон о персональных данных», — отмечает генеральный директор и сооснователь компании Addreality Сергей Галеев.