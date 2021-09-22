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Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве

Российский производитель IoT-решений Rubetek выступил поставщиком устройств умного дома для официального интернет-магазина одной из крупнейших энергосбытовых компаний страны АО «Мосэнергосбыт».

В рамках договоренности Rubetek поставил в интернет-магазин Мосэнергосбыт 42 наименования устройств. Ассортимент продукции включает товары в категориях: безопасность, освещение, видеонаблюдение, климат, электропитание, а также готовые комплекты смарт-решений, закрывающие наиболее распространенные потребительские запросы.

Представленные в интернет-магазине продукты позволят создать систему умного дома с нуля и встроить в нее уже имеющиеся домашние электроприборы. Функционал линейки включает сервисы автоматизации жилья, такие как управление из мобильного приложения, защита от протечек, возможность управления светом и климатом.

«Сегодня на рынок умного дома выходят игроки, для которых автоматизация жилья это новое направление. Мы видим все больше успешных примеров, когда диверсификация услуг позволила обеспечить клиентов более полным и комплексным сервисом. Мы приветствуем эти инициативы, способствующие развитию IoT-индустрии России», — отмечает Екатерина Пархомец, руководитель B2C-направления Rubetek.

Сектор устройств домашней автоматизации является одним из наиболее быстрорастущих. В августе компания Rubetek провела опрос среди россиян в возрасте от 18 от 65 лет с целью выяснить, сколько человек считают наличие умного дома значимым фактором при выборе квартиры. Почти все опрошенные (97%) сообщили, что хотели бы, чтобы их новое жилье было в той или иной степени оснащено «умной» начинкой. 45% предпочли бы, чтобы квартиры и места общего пользования были оснащены полноценной экосистемой устройств «умного дома», 34% хотели бы, чтобы с помощью «умных» гаджетов решался ряд конкретных задач, таких как управление климатом.

Дарья Лебедева

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