Softline помогает Bonava внедрять новые информационные системы для взаимодействия внутри и между подразделениями

Softline заключила сервисный контракт со шведским девелопером жилья, ведущим деятельность в девяти странах Северной Европы. Эксперты сервисного провайдера оказывают комплексную поддержку работы бизнес-подразделений компании с информацией, выстроенной на базе решений Microsoft SharePoint Online и SharePoint Server. В рамках проекта уже разработаны системы управления рисками и оптимизирован сервис согласования инвестиций.

Шведский девелопер жилья Bonava активно развивает бизнес в Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии, Германии и России. За годы работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания построила свыше 6500 квартир.

В рамках стратегии по цифровизации бизнеса Bonava активно внедряет и использует современные цифровые решения и облачные сервисы от ведущих мировых разработчиков. Bonava – одна из немногих компаний в отрасли, использующих только облачные решения. Например, с помощью приложений, построенных на облачных платформах Microsoft SharePoint Online и Microsoft 365, Bonava автоматизировала некоторые бизнес-процессы: организовала внешние и внутренние коммуникации, развернула систему совместной работы над проектными документами, обеспечив доступ к ним как сотрудникам бизнес-подразделений компании, так и партнерам: архитекторам, инженерам, подрядчикам, консультантам.

Bonava реализует стратегию цифровизации в сотрудничестве с компаниями-партнерами. Географическое расположение компании-партнера при этом не имеет значения; важно, чтобы партнер был надежен, обладал хорошей репутацией, имел достаточное количество сотрудников требуемой квалификации, предлагал высокий уровень сервиса при конкурентоспособной цене. При этом вполне возможен переход от существующего партнера к другому, выбранному на конкурсной основе.

В результате проведенного в конце 2019 г. тендера, застройщик признал лучшим предложение компании Softline – глобального сервисного провайдера. Softline является экспертом в области технологий Microsoft. С 2019 г. провайдер развивает собственные премьер-сервисы.

Уже более пяти лет Softline и Bonava сотрудничают в решении широкого спектра задач. Например, в рамках одного из последних проектов Softline предоставила международному застройщику облачную инфраструктуру, которая была полностью интегрирована с основными облачными ресурсами Bonava, построенными на платформе Microsoft Azure.

По условиям нового договора провайдеру было необходимо организовать техническую поддержку комплекса приложений Bonava, построенных на платформах Microsoft SharePoint Online и Microsoft SharePoint Server, и выполнить комплекс работ по его развитию.

Проанализировав бизнес-процессы и изучив потребности заказчика, специалисты Softline разработали систему управления рисками (Risk Management System – RMS), которая на данный момент используется во всех подразделениях компании, в перспективе обсуждается возможность расширения ее функциональности.

В рамках сотрудничества Softline предложила 68 доработок по развитию функциональности систем. К примеру, был оптимизирован сервис согласования инвестиций, что заметно сократило время принятия решений по приобретению земельных участков во всех странах, где работает Bonava.