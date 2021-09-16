Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала

«Ростелеком» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) построит цифровую инфраструктуру и обеспечит безопасность образовательного процесса в школах Арктического региона. Компания оснастит все учебные учреждения северного края беспроводным доступом в интернет (Wi-Fi), а также установит в зданиях систему видеонаблюдения. Масштабный проект будет реализован в рамках создания единой цифровой образовательной среды и национальной программы «Цифровая экономика России».

«Создание современной цифровой образовательной среды невозможно без соответствующей ИТ-инфраструктуры. Оснащение школ новым оборудованием позволит применять инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям, обеспечит равный доступ к обучению школьников вне зависимости от места их проживания. В результате внедрения цифрового стандарта в школах ученики и педагоги получат доступ к интернету посредством единой системы передачи данных, будет обеспечен доступ к сети по технологии Wi-Fi во всех учебных помещениях. В 2021 г. запланировано проведение полного объема работ в 39 школах округа. В 2022 г. работы будут завершены во всех школах Ямала», — отметил заместитель директора департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марат Ныкышов.

Кроме создания ИТ-инфраструктуры, «Ростелеком» обеспечит безопасность образовательного процесса в окружных школах. Сразу в 139 корпусах учебных учреждений Арктического региона появится система видеонаблюдения: в зданиях установят 556 камер, по 278 внутри и снаружи объектов. Устройства разместят так, чтобы на видео попадали вход в учебное заведение со стороны улицы и контрольно-пропускной пункт внутри здания. Остальные точки размещения камер определит руководство образовательного учреждения.

«Создание цифровой инфраструктуры в школах — очень ответственная задача для “Ростелекома”. В рамках федерального контракта компания обеспечит учебные учреждения беспроводным доступом в интернет и видеонаблюдением, которые в последующем могут использоваться не только в образовательном процессе, но и для различных проектов, реализуемых в школах. Например, для работы цифровой образовательной среды. До конца 2021 г. Wi-Fi и камеры появятся в 46 ямальских школах, остальные 93 корпуса будут укомплектованы в 2022 г.. “Ростелеком” обеспечит гарантийное обслуживание приборов в течение трех лет. Важно отметить, что использовать мы будем только отечественное оборудование», — сказал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Оболтин.

Камеры в школах запрограммированы на работу в круглосуточном режиме. Видео с устройств будет поступать на специальные серверы, которые установят в зданиях учебных учреждений. Просматривать изображение сможет только заказчик. Срок хранения данных — один месяц.

Ямало-Ненецкий автономный округ станет одним из шестнадцати субъектов РФ, где будет реализован пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах. Кроме ЯНАО, в список также вошли Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Тульская, Тюменская и Челябинская области, а также Алтайский и Пермский края.

Напомним, в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Государственный контракт будет действовать по 31 декабря 2022 г.