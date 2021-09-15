RAMAX Group по заказу Аэрофлота реализовала проект продажи через прямой канал авиакомпании

RAMAX Group по заказу ПАО «Аэрофлот» реализовала группу проектов по созданию прямого канала продаж перевозок и услуг по стандарту IATA New Distribution Capabilities (NDC).

В результате проекта «Аэрофлот» получил инструмент для прямой продажи билетов и услуг через NDC-шлюз по стандартам IATA. Решение позволяет реализовывать различные предложения для клиентов, бронирование авиабилетов и сервисов в собственном канале дистрибуции авиаперевозчика.

В целях сокращения затрат и повышения прозрачности каналов сбыта для пассажиров авиакомпании стремятся перевести существенную долю продаж на собственные мощности. Трэвел-агенты и метапоисковики взаимодействуют при этом напрямую с Системой пассажирских сервисов авиакомпании (Passenger Service System, PSS) в соответствии с современным стандартом NDC, который разработан и активно поддерживается регулятором IATA. Таким образом, продажи осуществляются по прямому каналу сбыта посредством интеграции с информационными системами перевозчика при помощи API.

«За счет снижения издержек при продаже билетов и сервисов Аэрофлоту удалось повысить эффективность бизнеса: в прямом канале продаж агентам предлагаются более привлекательные условия, чем в классической схеме дистрибуции, – говорит Сергей Крылов, заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот». – Совместной проектной командой разработано уникальное решение, которое тесно интегрировало NDC-шлюз с системой поиска и бронирования авиакомпании. Разработанное решение реализует логику и правила, диктуемые бизнес-процессами Аэрофлота, и взаимодействует непосредственно с PSS для формирования предложений, бронирования билетов и услуг, а также для осуществления постпродажного обслуживания».

Группа проектов была реализована в несколько этапов. Так, в 2017 году был разработан функционал поиска и создания заказов. В 2018 году оптимизирована архитектура решения для обработки больших объемов трафика. На следующем этапе происходило наращивание функциональности системы: внедрены обслуживание заказов после совершения покупки (обмены, возвраты, внесение изменений в заказ) и продажа дополнительных услуг (как в момент формирования заказа, так и в последующий период), реализована агентская схема продаж.

«Аэрофлот использует систему пассажирских сервисов PSS SabreSonic, которая не имела собственной реализации NDC-шлюза, поэтому требовалась его тесная интеграция с со смежными системами, – рассказывает Юрий Синко, руководитель отдела разработки сайтов и мобильных приложений RAMAX Group. – Эта задача была решена при помощи специального оркестрирующего слоя. Кроме того, у Аэрофлота достаточно строгие требования к производительности системы при выполнении поисковых запросов. Микросервисная архитектура решения в сочетании с параллельной работой множества экземпляров приложения позволили достичь оптимального распределения трафика между серверами и, таким образом, сбалансировать нагрузку на вычислительные ресурсы».

Специалисты RAMAX Group и Аэрофлота продолжают работать над развитием решения. В 2021 году полностью завершена реализация NDC-шлюза. Система находится в промышленной эксплуатации, при этом по мере появления новых требований бизнеса наращивается ее функциональность. Проект играет существенную роль в восстановлении индустрии пассажирских перевозок после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.