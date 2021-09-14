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Интеграция Внедрения
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«Пятерочка» автоматизирует управление доступностью товаров

Торговая сеть «Пятерочка» внедряет новую автоматизированную систему управления товарной представленностью. Пилот проводился на базе 600 магазинов сети в разных регионах и был направлен на увеличение товарной доступности, повышение розничного товарооборота и экономию ресурсов на администрирование процессов. Проект является одним из элементов масштабной цифровой трансформации «Пятерочки».

Система работает на основе чековой аналитики за последние шесть месяцев: автоматически прогнозирует вероятность продажи товаров с точностью до часа и информирует при выявлении отклонений. Так, если товар с большой вероятностью уже должен был быть реализован, но числится на остатках, то система формирует сигнал, который транслируется в конкретный магазин. Информация обрабатывается администрацией магазина: сотрудники перепроверяют ситуацию и оперативно решают ее. Например: дополнительно выставляют товар на полку, проверяют ценники или актуализируют данные по остаткам. При этом для пользователей системы также работает портал поддержки, который позволяет сопровождать их на всех этапах - от проверки до устранения проблемы.

Ранее управление товарной доступностью осуществлялось в ручном режиме - непосредственно ответственными сотрудниками конкретных магазинов торговой сети. Внедрение автоматизированной системы управления товарной доступностью направлено на повышение доступности товаров и позволяет разгрузить сотрудников магазина. В ходе пилота рост доступности топовых товаров составил порядка 1%, ресурсная потребность на администрирование процессов сократилась на 0,83%.

«Доступность товаров на полке – важнейший фактор, который в конечном счете влияет и на показатели РТО, и на впечатление гостя от посещения нашего магазина. В среднем по рознице упущенные продажи из-за некорректной представленности товара могут доходить до 10%. Причем зачастую это просто человеческий фактор. Поэтому мы активно автоматизируем рутинные процессы, например, конкретно в случае с товарной представленностью мы разработали уникальное для розничного рынка решение, которое отвечает всем запросам ритейлера и позволяет эффективно выявлять и решать возникающие проблемы с товарной доступностью, минимизируя нагрузку на персонал», - отметил Сергей Попов, директор по операциям и розничным технологиям торговой сети «Пятерочка».

Сейчас система анализирует весь ассортимент, формируя оповещения в среднем по 60 PLU (код идентификации товара) в день – по наиболее вероятным кейсам. В планах расширить каналы коммуникации для удобства сотрудников и увеличения скорости реагирования. До конца 2021 г. решение планируется масштабировать на всю сеть.

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