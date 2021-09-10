CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Интеграция Электроника
|

НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) приступил к работам по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проектом станет новая аппаратура стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», включающая в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Для организации более тесного взаимодействия между предприятиями в ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве.

Для выполнения подобных проектов НИИЭТ обладает техническими заделами, которые были сформированы в рамках исполнения ОКР как по заказу Минпромторга России, так и в инициативном порядке. К настоящему моменту предприятием завершена предпроектная работа и утверждены основные параметры технологического перевооружения для производства электронных компонентов в пластиковых корпусах, что позволит при замене импортной ЭКБ на компоненты отечественного производства обеспечить не только функциональную и конструктивную совместимость, но и достижение конкурентных ценовых показателей. Кроме того, в НИИЭТ отрабатывается собственная технология корпусирования интегральных схем методом заливки.

Комплекс работ, которые планируется выполнить с целью импортозамещения ЭКБ в DMR-радиостанциях, позволит НИИЭТ увеличить степень диверсификации продукции, а в перспективе послужит базой для создания современных отечественных компонентов для других видов связного и телекоммуникационного оборудования, включая аппаратуру 5G.

Согласованная реализация проектов по разработке отечественной ЭКБ с учетом технических заделов и планируемое технологическое перевооружение производства позволит достичь технико-экономических показателей, гарантирующих применение ЭКБ НИИЭТ в целевой аппаратуре концерна «Созвездие».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мировые продажи серверов едва удержались от обвала. На рынке новый лидер

Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов»

«Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог»

Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет

Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Может ли кусок скотча остановить компьютерных хакеров?

Разрывы в оптоволокне больше ни на что не влияют: новый алгоритм предвидит проблемы и решает их сам

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021