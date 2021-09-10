НИИЭТ обеспечит локализацию ЭКБ в DMR-станциях производства концерна «Созвездие»

Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ) приступил к работам по созданию электронной компонентной базы (ЭКБ), призванной заместить импортные компоненты в современных средствах радиосвязи гражданского назначения. Пилотным проектом станет новая аппаратура стандарта DMR разработки концерна «Созвездие», включающая в себя переносные, автомобильные и стационарные радиостанции. Для организации более тесного взаимодействия между предприятиями в ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве.

Для выполнения подобных проектов НИИЭТ обладает техническими заделами, которые были сформированы в рамках исполнения ОКР как по заказу Минпромторга России, так и в инициативном порядке. К настоящему моменту предприятием завершена предпроектная работа и утверждены основные параметры технологического перевооружения для производства электронных компонентов в пластиковых корпусах, что позволит при замене импортной ЭКБ на компоненты отечественного производства обеспечить не только функциональную и конструктивную совместимость, но и достижение конкурентных ценовых показателей. Кроме того, в НИИЭТ отрабатывается собственная технология корпусирования интегральных схем методом заливки.

Комплекс работ, которые планируется выполнить с целью импортозамещения ЭКБ в DMR-радиостанциях, позволит НИИЭТ увеличить степень диверсификации продукции, а в перспективе послужит базой для создания современных отечественных компонентов для других видов связного и телекоммуникационного оборудования, включая аппаратуру 5G.

Согласованная реализация проектов по разработке отечественной ЭКБ с учетом технических заделов и планируемое технологическое перевооружение производства позволит достичь технико-экономических показателей, гарантирующих применение ЭКБ НИИЭТ в целевой аппаратуре концерна «Созвездие».