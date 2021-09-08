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Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста»

16 сентября Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» для бизнес-аудитории: генеральных директоров, руководителей направлений и ключевых представителей ИТ-рынка.

По данным отчетов Accenture «Системы будущего» в 2019 и 2021 гг.: до пандемии COVID-19 лидеры в области корпоративных технологий росли в 2 раза быстрее, чем отстающие. В 2020-2021 гг. лидеры удвоили инвестиции в технологии, в первую очередь, в облачные технологии и ИИ, и растут в 5 раз быстрее, чем отстающие.

Более 400 экспертов из компаний «Яндекс», Mail.ru, SberCloud, «Ростелеком», МТС, Google, AWS, Microsoft, «Ланит», Softline, Salesforce, Aveva, X5, ВТБ, Газпромбанк, Leroy Merlin, Райффайзенбанк и других соберутся в Инновационном центре «Сколково», чтобы обсудить:

  • Трансформация облачных решений – от инструмента оптимизации инфраструктуры до средства для развития компании.
  • Как государство планирует развивать и поддержать рынок облачных технологий?
  • Как облачные решения позволяют сократить время вывода новых продуктов на рынок и ошибаться быстрее и дешевле?
  • Как использовать облачные технологии при построении экосистемы сервисов, продуктов и компаний?
  • И многие другие вопросы.

В программе мероприятия две пленарные сессии, 12 круглых столов и выступления 45 спикеров. Кроме того, на конференции Accenture представит результаты исследования российского рынка облачных технологий с точки зрения влияния на бизнес-показатели.

Спикеры конференции:

  • Кирилл Каем, «Сколково», старший вице-президент по инновациям
  • Вартан Диланян, Accenture, генеральный директор в России и Казахстане
  • Евгений Колбин, SberCloud, генеральный директор
  • Борис Шойхет, Softline, директор департамента облачных технологий
  • Константин Паршин, «Сколково», вице-президент, исполнительный директор ИТ кластера
  • Денис Сереченко, Microsoft, член Совета Директоров в России, директор по технологической политике
  • Мария Григорьева, управляющий директор Accenture Technology в России
  • И многие другие.

Состав спикеров и программу можно уточнить на сайте конференции.

Владимир Бахур

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