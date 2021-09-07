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Softline начала выпуск серверов под брендом Softline computers

В рамках развития направления импортозамещения компания Softline выпустила линейку серверов отечественного производства. Составными элементами оборудования стали материнская плата, разработанная и изготовленная Softline computers совместно с компанией «Рикор», и несколько вариантов корпусов собственной разработки. Производство ведётся в наукограде Фрязино Московской области.

Серверы Softline computers ориентированы на государственный сектор экономики и подходят для реализации проектов в сфере импортозамещения. Новое аппаратное обеспечение уже числится в реестре Минпромторга. Зарегистрированы как вся линейка серверов, так и материнская плата Softline. При этом «железо» отличается гибкостью: есть возможность подобрать решения для задач любых учреждений, от крупных госкорпораций до школ.

Серверы могут применяться не только на предприятиях государственного сектора, но и использоваться практически во всех отраслях экономики в качестве серверов для решения различных задач. В том числе для мониторинга, хранения, в качестве сервера баз данных, сервера виртуализации, web-сервера, сервера обработки данных.

Как отмечают в Softline, на рынке присутствует повышенный спрос на оборудование от российских вендоров, и, реализуя проекты по импортозамещению, компания приняла решение выпустить и собственное аппаратное обеспечение под брендом Softline computers.

«Softline computers сделает упор именно в направлении производства серверов по конкурентным ценам. В ближайшем будущем мы займёмся расширением производства и наращиванием клиентуры. Закрепившись на этом рынке, мы сможем расширять предложение: развивать линейку корпусов и разрабатывать уникальные решения. Выпущенная линейка серверов универсальна и заточена под запросы большинства клиентов. Но при этом оборудование конфигурируются под различные задачи, даже специфические. Мы готовы подстраиваться под потребности рынка и дорабатывать решения в соответствии с запросами заказчиков», – отметил Евгений Козлов, руководитель департамента Softline computers.

Владимир Бахур

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