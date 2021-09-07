«Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создаст территориально-распределенный центр коллективного проектирования электронных и радиоэлектронных изделий. Инфраструктура центра позволит группам разработчиков из разных регионов России использовать единую облачную платформу, получить доступ к вычислительным мощностям, САПР, библиотекам элементов и цифровым моделям. Первыми пользователями станут предприятия холдинга, а также резиденты инновационного технопарка Almaz Digital в Саратове.

Центр коллективного проектирования позволит подключить к единой платформе более 250 предприятий, обеспечить создание специализированных инженерных программных модулей и компонентов, а также создать геораспределенные вычислительные ресурсы высокой мощности. Реализация проекта сократит затраты организаций радиоэлектронной отрасли и увеличит выручку от вновь разрабатываемой̆ и выпускаемой̆ продукции.

Инициатива была представлена Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, Председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину и министру промышленности России Денису Мантурову в ходе визита в саратовский технопарк Almaz Digital.

«Создание центра коллективного проектирования является важным элементом цифровой трансформации предприятий радиоэлектронной отрасли и внедрения передовых методов разработки. Это позволит значительно снизить издержки на использование специализированного программного обеспечения, а также упростит отраслевое и межкорпоративное взаимодействие за счет работы в едином информационном пространстве. В свою очередь это ускорит процесс проектирования и производства новых высокотехнологичных изделий», – сказал генеральный директор «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

Технопарк Almaz Digital расположен на территории особой экономической зоны в Саратове, созданной постановлением Правительства России №763 от 27 мая 2020 г. Якорными резидентами технопарка являются «Эр-телеком холдинг», «Почта России» и предприятия холдинга «Росэлектроника» – НПП «Алмаз», НПП «Контакт» и НПП «Исток» им. Шокина.