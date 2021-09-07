«Рикор» произведет и поставит материнские платы и серверные корпуса компании «Норси-транс»

Российский ODM-производитель и разработчик ИТ-оборудования «Рикор» подписал контракт с компанией «Норси-транс» на производство и поставку материнских плат и серверных корпусов.

Двухпроцессорная плата «Рикор» на базе Intel Xeon Scalable Gen 3 выполнена в форм-факторе eATX, с 16 cлотами памяти DDR4-2933. На плате установлены 12 портов SATA 6 Гбит/с, два внешних порта USB 2.0, два внешних порта USB 3.0, 4х3,5 hotswap-диска и система удаленного управления и мониторинга (BMC).

Сегодня отечественные серверы – самый массовый и востребованный продукт среди системных интеграторов. Объем рынка серверов в России оценивается более, чем в 130 тыс. штук в год. Порядка 30% приходится на серверы отечественного производства, и их доля будет увеличиваться.

Производственная площадка «Рикор» расположена на территории России, в Арзамасе Нижегородской области. В ее развитие в 2020 г. было инвестировано около 1 млрд руб.

Также «Рикор» самостоятельно разрабатывает системное ПО, такое как BIOS и BMC (система удаленного мониторинга и управления).

С «Норси-транс» «Рикор» сотрудничает с 2020 г.

«Пандемия подтолкнула спрос на серверные комплектующие, интерес среди системных интеграторов усилился и в прошлом году этот сегмент нашего рынка увеличился на 18%, – сказал вице-президент по развитию «Рикор» Борис Иванов. – Убежден, что доля будет расти, поскольку в России действует стратегия импортозамещения в госзакупках «железа» и компонентов».