«Бизнес система телеком» выпустила опытный образец сервера «Иридиум ИР-216Е» с четырьмя процессорами «Эльбрус»

«Бизнес система телеком», разработчик и производитель ИТ-решений по программе импортозамещения, объявила о выпуске сервера «Иридиум ИР-216Е» торговой марки «Звезда». Сервер ИР-216Е разработан на базе вычислительного модуля E8C-SWTX (ЛЯЮИ.469555.093) производства МЦСТ и имеет четыре процессора «Эльбрус-8С». Благодаря высокой производительности и возможности гибкого конфигурирования сервер «Иридиум ИР-216Е» подходит для широкого спектра задач, включая веб-сервисы и высоконагруженные сайты, системы резервного копирования или хранения архивов, блочные хранилища (SAN) с доступом по протоколам iSCSI, файловые серверы с доступом по протоколам NFS/SMB/CIFS/FTP/HTTP, серверы приложений, серверы унифицированных коммуникаций, серверы систем документооборота, серверы почтовых систем, СУБД, системы контейнерной виртуализации и высокопроизводительные вычисления (HPC).

«Востребованность «Иридиум ИР-216Е» на рынке обусловлена рядом уникальных характеристик, – сказал Роман Мироненко, заместитель генерального директора компании «Бизнес система телеком». – При высоте в 2RU наш продукт поддерживает установку до 18 дисков SFF с возможностью горячей замены (2 системных диска и 16 дисков данных с поддержкой RAID 0, 1, 5, 6, 10), а также подключение питания с задней панели сервера. На текущий момент ни одно другое четырехпроцессорное серверное решение в отрасли, базирующееся на микроархитектуре «Эльбрус», не обладает таким сочетанием свойств».

В компании ожидают, что в единый реестр российской радиоэлектронной продукции сервер «Иридиум ИР-216Е» будет внесен в III квартале 2021 г.