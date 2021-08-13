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Unique Network выбрана блокчейн-партнером для реализации NFT в рамках инициативы по климату

Представители NFT платформы Unique Network объявили, что были выбраны и аккредитованы Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Международной ассоциацией по продвижению инновационных подходов к глобальным вызовам (IAAI GLOCHA) в качестве ведущего технического партнера DigitalArt4Climate. DigitalArt4Climate это инициатива по борьбе с изменением климата. Unique Network — это блокчейн для невзаимозаменяемых токенов (NFT), обладающий огромным спектром возможностей в указанной сфере и функционирующий по модели масштабируемого решения с доказательством доли владения (proof-of-stake). Substrate — технология в основе блокчейна Unique Network активно используется и развивается, проект является частью экосистемы Kusama и Polkadot.

Поскольку климатический кризис продолжает обостряться, крайне важно вовлечь молодежь всего мира в процесс принятия решений. С этой целью Организация Объединенных Наций признала технологию NFT уникальной новой средой для творческого самовыражения, которая может помочь усилить сообщения о действиях по борьбе с изменением климата. NFT — это способ для художников монетизировать свои работы в глобальном масштабе, и продолжать получать оплату за свою работу еще долгое время после ее продажи. Художники в любой точке мира могут привлечь международную аудиторию коллекционеров, которые поддерживают их работу и миссию, и ООН хочет донести эту инновационную форму искусства до следующего поколения художников, которые могут извлечь пользу из технологии, которая может помочь им расширить и монетизировать их работы.

Инициатива DigitalArt4Climate стремится расширить возможности молодых художников, дизайнеров и активистов по всему миру для создания произведений искусства, которые могут вдохновить людей на действия против глобального климатического кризиса. Технологии уже давно являются ресурсом для активной деятельности, и NFT представляют собой новую среду, оптимизированную для цифровой эпохи. Unique Network создаст и разместит NFT маркетплейс DigitalArt4Climate для демонстрации работ художников и веб-дизайнеров. Торговая площадка будет построена на готовом к использованию наборе NFT-решений Unique Network, в котором используется технология блокчейн, оптимизированную для повышения энергоэффективности и снижения выбросов углекислого газа.

В рамках усилий по смягчению последствий изменения климата Организация Объединенных Наций объявила 2021 год годом «Креативной экономики в целях устойчивого развития», чтобы подчеркнуть ценность творчества, как уникального мощного ресурса в реализации и достижении целей ООН в области устойчивого развития. DigitalArt4Climate в партнерстве с UN-Habitat — это инициатива, направленная на активизацию творческих сил для расширения возможностей решительных действий по борьбе с изменением климата. Инициатива DigitalArt4Climate, возглавляемая IAAI GLOCHA, предлагает молодым художникам со всего мира создавать произведения искусства, которые вдохновят людей на то, чтобы бросить вызов и мобилизовать необходимые ресурсы для отдельных людей в принятии мер по борьбе с изменением климата в контексте Программы действий по расширению прав и возможностей климата UNFCCC.

«Для решения климатического кризиса Организация Объединенных Наций понимает необходимость использования любого доступного инструмента, чтобы вдохновить людей на серьезные действия по борьбе с изменением климата», — говорит Мирослав Ползер (Miroslav Polzer), основатель и генеральный директор GLOCHA. «Мы считаем, что объединение цифровых инноваций (IoT, рынки данных, NFT) с социальными инновациями (новые формы многостороннего сотрудничества) приведет к созданию масштабируемых систем с высоким уровнем вовлечения. Мы пришли к выводу, что инновационная и гибкая инфраструктура Unique Network является ведущей платформой, которая поможет нам принимать меры по борьбе с изменением климата. С помощью этой инициативы мы будем извлекать пользу из мобилизации ресурсов и энергии людей в масштабах всего человечества для создания устойчивого мира».

Unique Network присоединилась к инициативе DigitalArt4Climate, чтобы возглавить техническую реализацию программы вместе с организациями-партнерами IAAI GLOCHA, UN-Habitat, Social Alpha Foundation, Exquisite Workers и Pallette69. Фонд Social Alpha будет проводить занятия для художников и спонсировать награды для победителей. Exquisite Workers является ведущим креативным партнером и контент-партнером инициативы, а Pallette69 является ведущим куратором UX/UI для Designathon.

«Мы рады продемонстрировать, что принципы технологий распределенных реестров и открытых данных могут быть использованы для поддержки тех, кто готов прилагать усилия по борьбе с изменением климата, помогать им в определении конкретных действий, которые они могут предпринять», — говорит Александр Митрович, CEO Unique Network. — «Unique Network очень гордится сотрудничеством по инициативами, связанными с Организацией Объединенных Наций, — всемирной организацией, занимающейся изменением парадигм и обеспечением равенства. Мы верим, что будущее человеческого самовыражения будет связано с NFT, и мы стремимся показать всему миру, как они могут объединить наши разрозненные сообщества в борьбе за спасение нашей планеты».

Первым компонентом этой инициативы стал Designathon , дизайнерский конкурс, проведенный в июле, в ходе которого дизайнеры UX/UI соревновались за создание галереи цифрового искусства и торговой площадки, которые продемонстрируют второй компонент этой инициативы — конкурс искусств DigitalArt4Climate. Начиная с Международного дня молодежи, 12 августа, молодые художники смогут представить свои работы на веб-сайте инициативы. По окончании конкурса, работы DigitalArt4Climate будут выставлены на аукцион на торговой площадке DigitalArt4Climate, где художники смогут монетизировать свои работы. Расширенные возможности Unique Network позволят создавать гибкие экономические модели и модели доходов для отдельных художников.

Рабочая программа инициативы DigitalArt4Climate была разработана в дополнение к Конференции сторон Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), — ежегодный глобальный саммит, на котором страны встречаются для достижения договоренностей о том, как коллективно бороться с изменением климата, который проходит в Глазго, Шотландия, в ноябре.

Владимир Бахур

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