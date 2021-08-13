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Минцифры Калужской области и «Ред софт» заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство цифрового развития Калужской области и российский разработчик «Ред софт» заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в целях реализации программы импортозамещения информационных технологий в регионе.

Сотрудничество в рамках соглашения начнётся с перевода в ближайшее время автоматизированных рабочих мест сотрудников министерства на российскую операционной систему «Ред ОС». Таким образом, Минцифры Калужской области станет первым органом исполнительной власти в регионе, который выполнит в полной мере требования по импортозамещению ПО. «Ред софт» продолжит делиться опытом и компетенциями и с другими ведомствами региона.

Заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский отметил, что подписание соглашений с компанией «Ред софт» и другими разработчиками – еще один важный шаг к импортозамещению ПО, который очень четко вписывается в стратегию цифровой трансформации региона.

«В ближайших планах совместно с Минцифры Калужской области – разработать дорожную карту по импортозамещению ПО, обеспечивая беспрерывность процессов и устойчивое повышение уровня независимости ИТ-инфраструктуры в субъекте. Уверены, что наш опыт обеспечит плавный и «безболезненный» переход на отечественное ПО, которое уже доказало конкурентоспособность в целом и преимущество в вопросах безопасности. «Ред софт» благодарит правительство Калужской области за доверие и сотрудничество», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.

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