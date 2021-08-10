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DataLine запускает сервис по управлению большими данными на базе платформы «Ростелекома»

Компания DataLine предоставит облачную инфраструктуру для внедрения единого инструмента для работы с большими данными (Big Data) от компании «Ростелеком» — «Платформа управления данными».

В рамках нового сервиса компании получат платформу для полного цикла работы с данными: от сбора и хранения до анализа и визуализации в облаке DataLine. С ее помощью организации смогут эффективно использовать большие массивы информации для принятия бизнес-решений и внедрить data-driven культуру. Среди задач, решаемых «Платформой управления данными»: потоковая и пакетная обработка, формирование озера «сырых» неструктурированных данных, управление качеством информации, использование данных для формирования BI-отчетности и дашбордов, машинное обучение.

Продукт объединяет в себе собственные разработки «Ростелеком» и решения с открытым исходным кодом, зарегистрированных в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Надежной основой для работы «Платформы управления данными» стало облако DataLine на базе сети дата-центров уровня Tier III. Это позволяет легко масштабировать решение под нужды организаций любого размера: от малого до крупного бизнеса. При этом клиенты DataLine смогут получить всю необходимую поддержку из «одного окна» — специалисты компании окажут техническую поддержку по сервису, проконсультируют, и направят к нужным экспертам, чтобы подобрать и установить нужные модули платформы под задачи бизнеса. Доступ к платформе предоставляется по модели оплаты только за используемые ресурсы (Pay as you go), что помогает компаниям оптимизировать затраты на ИТ.

«Эффективная работа с данными сегодня становится одной из основных задач любого бизнеса. Чтобы помочь компаниям организовать этот процесс, мы совместно с “Ростелеком” предлагаем рынку новый облачный продукт, который станет универсальным инструментом для хранения, обработки, анализа и управления большими данными», — говорит Михаил Соловьев, директор по развитию продуктов DataLine.

«Наша платформа — это универсальный инструмент, который можно использовать для решения различных задач от построения корпоративного хранилища данных для формирования управленческой и обязательной отчетности, до создания клиентского профиля 360o с для персонализации финансовых предложений или цифрового двойника для управления производством. Представленная в облачном сервисе DataLine, наша платформа позволит клиентам использовать ее возможности в том объеме, в котором это необходимо для решения их задач и сосредоточиться на бизнесе, избежав излишних затрат на решение технических вопросов эксплуатации инфраструктуры», — сказал директор направления продаж линейки продуктов «Ростелеком Бизнес. Платформа управления данными» Станислав Лазуков.

Владимир Бахур

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