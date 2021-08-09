iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M

iRu в рамках взятого курса на развитие производства серверов, СХД и другой компьютерной техники корпоративного класса отечественного происхождения начала сотрудничество с компанией «Байкал электроникс». В серийное производство в ближайшее время будут запущены самые востребованные этим сегментом рынка устройства – ПК, включая малоформатные десктопы, тонкие клиенты и моноблоки начального уровня на российском процессоре Baikal-M.

Baikal-M – отечественная система на кристалле с 8 ядрами Arm Cortex-A57, 8-ядерным GPU Mali-T628 с большим набором высокоскоростных интерфейсов. Это современный высокопроизводительный процессор, предназначенный для широкого диапазона целевых устройств, в первую очередь, сегментов B2B и B2G.

Персональные компьютеры «Опал» на базе Baikal-M выпускаются в двух форм-факторах: SFF (Small Form Factor) и MT (Microtower). Многообразие конфигураций позволяет произвести устройство как для создания стандартного рабочего места, так и производительный ПК для решения специализированных задач: операционные системы: Astra Linux, OC «Альт», «Ред ОС» и другие; совместимость с отечественными средствами защиты данных: Vipnet Safeboot, ПАК «Соболь» и другие; память: до 32 ГБ, DIMM, DDR4; накопители: SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ.

Моноблоки «Агат» на базе Baikal-M поставляются с пакетом предустановленных программ, включая российскую операционную систему Astra Linux Special Edition, российский пакет офисных приложений «Мой офис», интернет-браузер, приложение для работы с электронной почтой, средства защиты и другое ПО, необходимое для полноценной работы государственных служащих: размер экрана: 23,8” Full HD IPS; разрешения экрана: 1920x1080; операционные системы: Astra Linux, ОС «Альт», «Ред ОС» и другие ОС российских разработчиков; оперативная память: до 32 ГБ, DDR4; дисковые накопители: SSD до 1 ТБ или HDD до 3 ТБ.

ПК «Опал» и моноблоки «Агат» оснащаются ПО только из реестра Минцифры, имеют заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Цифровая трансформация, через которую сейчас проходит российское общество, должна иметь в своем базисе отечественные программно-аппаратные комплексы, – сказал Денис Анциферов, технический директор iRu. – Сотрудничество с компанией «Байкал электроникс» поможет нам расширить портфель своих импортонезависимых решений и охватить ещё больший спектр партнеров, которые работают с проектами в государственном секторе. И это только первый шаг в данном направлении: в настоящий момент мы ведём разработку сервера iRu на базе нового серверного процессора – Baikal-S. Уже в начале следующего года появятся первые инженерные образцы этих устройств, будут доступны несколько форм-факторов и вариантов конфигураций для разного типа задач, индивидуальные спецификации под конкретные поставки».

«С 2023 г. вступает в силу постановление об обязательности использования отечественного процессора в рабочих станциях и СХД в государственном секторе, – сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор Baikal Electronics – Поэтому очевидно, что производить и тестировать решения на его основе надо уже сегодня. Мы активно поддерживаем все партнёрские разработки в этой сфере и считаем, что после реализации нескольких проектов на полностью отечественных программно-аппаратных комплексах у системных интеграторов появятся необходимые компетенции по их внедрению в общую ИТ-инфраструктуру, которые потом будут востребованы для реализации программ масштабного импортозамещения».