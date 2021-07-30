Считыватель смарт-карт Рутокен SCR 3001 включен в программу Ready for Astra Linux

«Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, и ГК Astra Linux, лидер отечественного рынка защищенных операционных систем и платформ виртуализации, успешно завершили тестирование совместной работы устройства для чтения смарт-карт Рутокен SCR 3001 c операционными системами Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special Edition. По результатам испытаний считыватель Рутокен SCR 3001 получил сертификаты № 4809/2021 и 4810/2021 в рамках программы Ready for Astra Linux.

Astra Linux Common Edition — операционная система общего назначения для широкого спектра прикладных задач. Ее ключевое преимущество — свобода для интеграции в IT-инфраструктуры любого масштаба и уровня сложности. В свою очередь, Astra Linux Special Edition — сертифицированная ФСТЭК России, Минобороны России и ФСБ России операционная система со встроенными верифицированными средствами защиты информации. Это отказоустойчивая платформа для защищенных IT-инфраструктур любого масштаба и работы с данными любой степени конфиденциальности, включая гостайну уровня «особой важности».

Продукты Рутокен рекомендованы в качестве ключевых носителей в среде ОС Astra Linux. Ранее была подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт линейки Рутокен ЭЦП 2.0, которые позволяют реализовать строгую двухфакторную аутентификацию при входе в операционную систему Astra Linux. Очередное испытание на совместимость с ОС Astra Linux было призвано протестировать работу контактных считывателей смарт-карт Рутокен SCR 3001, о старте крупносерийного производства которых Компания «Актив» объявила не так давно. Ридер Рутокен SCR 3001 предназначен для использования любых типов микропроцессорных смарт-карт, имеет современный оригинальный дизайн, устойчиво стоит на столе и оснащен индикаторами состояний. Устройство выполнено на базе собственного схемотехнического решения компании «Актив», имеет программное обеспечение с возможностью доверенного обновления, обеспечивающее высокий уровень безопасности, и выпускается на собственном производстве компании «Актив». Испытание корректности работы считывателя Рутокен SCR 3001 в среде ОС Astra Linux завершилось успешно, и по итогам были подписаны сертификаты (ссылка) в рамках программы технологической кооперации IT-производителей Hardware Ready for Astra Linux, нацеленной на развитие экосистемы программных и аппаратных решений, совместимых с российской платформой.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции Компании «Актив»: «Партнерство ГК Astra Linux и «Актив» успешно развивается уже почти 10 лет. Вместе мы расширяем спектр современных отечественных ИТ-решений, актуальных для российских заказчиков с самыми высокими требованиями к их качеству и безопасности. Мы рады, что многие продукты «Рутокен» сертифицированы в рамках программы Ready for Astra Linux».

Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux: «Успешные испытания совместной работы Рутокена SCR 3001 и ОС семейства Astra Linux еще раз подтвердили эффективность многолетнего сотрудничества наших компаний. Использование USB-токенов и смарт-карт — это мировой тренд, и мы рады представить комплексное отечественное решение, позволяющее обеспечить строгую двухфакторную аутентификацию, которое будет особенно востребовано на объектах КИИ и в финансовом секторе».