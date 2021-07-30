Интегрированное решение «Сименс» по управлению производством будет внедрено на Нижнекамском заводе грузовых шин

«Сименс» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» («НЗГШ»), входящее в шинный бизнес KAMA TYRES, подписали соглашение, в рамках которого будет производиться внедрение интегрированного решения по управлению производством «НЗГШ».

Подписи под документом поставили заместитель директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» по обеспечению производства Павел Плетнев и директор управления «Цифровое производство» «Сименс» в России Жанна Шалыгина.

«Сименс» разработал непосредственно интегрированное решение и будет работать над его внедрением в производственные процессы «НЗГШ» и подготовкой технических заданий.

Новое решение состоит из шлюза сбора производственных данных, системы планирования и управления производством (MES) и системы производственной аналитики. В основе концепции используются инновационные программные платформы WinCC OA и Opcenter. Система предназначена для создания гибкой масштабируемой среды, позволяющей более эффективно использовать ресурсы и удовлетворить меняющиеся запросы рынка. Новая разработка позволяет реализовать планы по расширению производства.

На первом этапе будут решаться задачи по составлению технических заданий с анализом имеющейся технической инфраструктуры предприятия, а также бизнес-потребностей. На основании оценки будут сформированы требования к MES пользователям, проведено планирование ресурсов, подготовка отчетности и др. На втором этапе команды займутся непосредственно внедрением решения.

«Мы очень рады, что Нижнекамский завод грузовых шин сделал выбор в пользу разработки «Сименс». Наша компания обладает огромным опытом в модернизации и цифровизации промышленных предприятий, и мы уверены, что наше интегрированное решение поможет «НЗГШ» успешно расширить производство, повысить эффективность и обеспечить перспективы для дальнейшего роста», – говорит Жанна Шалыгина.