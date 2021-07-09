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В Navicon назначен ИТ-директор

Системный интегратор и разработчик Navicon объявил о назначении ИТ-директором Николая Якушева. Ранее он занимал должность руководителя ИТ-отдела в международной логистической компании Filuet RS, где под его руководством удалось выстроить комплексную инфраструктуру для управления географически распределенной сетью офисов, действующих в 7 странах. В Navicon Николай планирует развивать направление кастомизированных решений в облачных средах.

Опыт Николая в работе с инфраструктурными сервисами составляет более пятнадцати лет. До прихода в Navicon он работал в крупной логистической компании Filuet RS, где под его руководством были автоматизированы процессы закупочных процедур и типовых операций. Созданная гибридная инфраструктура также позволила оптимизировать управление складами, выстроить лицензионный контроль и оптимизировать расходы по OPEX-модели. Николай Якушев также руководил процессами миграции, связанными с кардинальной модернизацией ИТ-инструментов, используемых в компании, и формированием сети контрагентов для оперативной поставки техники.

В управляющей компании «Агро-инвест» Николай занимал должность руководителя по ИТ-инфраструктуре и безопасности. Он провел аудит и ревизию инфраструктуры холдинга, управлял проектами по интеграции и модернизации новой облачной инфраструктуры, построил корпоративные защищенные сети на базе оборудования Cisco и привел к единому стандарту ИТ-парк компании.

Николай является сертифицированным специалистом по ряду продуктов Microsoft, а также по системе управления конфигурациями DSM (Германия), в задачи которой входит управление удаленными рабочими станциями.

В компании Navicon Николай Якушев планирует развивать направление кастомизированных решений и создания высокодоступных инфраструктурных сервисов.

«Использование компанией "коробочного" решения зачастую приводит к попытке "подогнать" его к меняющимся потребностям, но это не всегда бывает возможно – каждый бизнес уникален, как и его запросы. Для сохранения конкурентоспособности и быстрой адаптации к меняющимся рыночным условиям, скорее, нужны уникальные продукты, созданные специально для той или иной компании. Возможность кастомизации решений в соответствии с требованиями заказчика в равной степени зависит от гибкости стека технологий и наличия у специалистов ИТ-партнера соответствующих опыта, знаний и навыков. Я рад, что могу использовать накопленный опыт для развития интересного и масштабного направления, чтобы клиенты Navicon, обращаясь к нам, всегда могли быть уверены в том, что каждый их запрос будет решен», – отметил Николай Якушев, ИТ-директор Navicon.

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