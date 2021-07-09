Подтверждена совместимость «Антивируса VR Protect для Linux» с ОС Astra Linux

ГК Astra Linux, отечественный разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и «Вычислительные решения», российский разработчик аппаратно-программных решений в области информационной безопасности, сообщили об успешном завершении испытаний совместимости ПО «Антивирус VR Protect для Linux» версии 1.0 с ОС общего и специального назначения Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special Edition.

«Антивирус VR Protect для Linux» предназначен для защиты системной памяти, жестких дисков и съемных носителей, которые используются на компьютерах и планшетах под управлением Linux-подобных операционных систем. Среди преимуществ продукта производитель выделяет его пригодность для всех типов устройств, от планшетов до серверов без графической подсистемы, легко масштабируемую модульную архитектуру и наличие локального сервера обновлений. Кроме того, решение оптимизировано для систем с ограниченными вычислительными ресурсами и при обеспечении безопасности опирается исключительно на функциональность ядра операционной системы.

Широкий спектр возможностей «Антивируса VR Protect для Linux» включает три режима сканирования файловой системы: быстрое, полное или выборочное, мониторинг, перехват и блокировку доступа к инфицированным файлам в реальном времени. Реализованы индивидуальный и общий карантин, а также индивидуальные «белые» списки. Доступны аудит событий безопасности и функционирования, ролевое разграничение доступа к системе управления и контроль целостности собственных компонентов. Обновление антивирусных баз доступно как через интернет, так и в изолированных сегментах сети с использованием локального сервера обновлений, а возможность управления реализована и с помощью графического интерфейса, и из командной строки.

«Антивирус VR Protect для Linux» включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России под номером 10856.

Испытания работоспособности программных стеков проводили специалисты компании «Вычислительные решения» на специализированных стендах под управлением обеих российских операционных систем, в том числе с установленным кумулятивным обновлением безопасности «Бюллетень № 20200722SE16» (Update 6). Для тестирования использовались дистрибутив «Антивируса VR Protect для Linux» в формате deb-пакета, лицензионный ключ, антивирусные базы и скрипты генерации тестовых угроз. Эксперты исследовали, насколько корректно антивирусное ПО инсталлируется, запускается и удаляется из состава ОС Astra Linux, запущенных с ядрами generic и hardened. Кроме того, комплекс работ затронул проверку доступности всех функциональных возможностей продукта.

Результаты тестов подтвердили, что совместное решение полностью работоспособно, и его можно использовать без каких-либо ограничений. Пользователям доступна вся функциональность программных продуктов, а применение антивирусного ПО не приводит к нарушению целостности защищенной операционной системы. В итоге «Антивирус VR Protect для Linux» получил сертификаты 5457/2021 и 5458/2021 в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

«Пользователь выберет тот продукт, который будет корректно работать в уже имеющейся ИТ-инфраструктуре, поэтому тестирование и сертификация программных и аппаратных решений — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Мы рады, что многие компании-разработчики активно участвуют в этих исследованиях и нередко их инициируют: это помогает не только оперативно наращивать число совместимых с нашей ОС продуктов, но и вносить значительный вклад в формирование отечественной ИТ-экосистемы в целом», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

«При разработке нашего ПО мы прежде всего стремились к тому, чтобы предоставить специалистам информационной безопасности возможность выбрать наиболее подходящие им средство антивирусной защиты ОС семейства Linux среди российских решений. Мы стремились сделать наш продукт качественным, эффективным, максимально отвечающим текущим потребностям рынка и требованиям регуляторов», — отметил Вячеслав Свириденко, руководитель направления продуктов информационной безопасности компании «Вычислительные решения».