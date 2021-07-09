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МТС оценит перспективные отечественные проекты в области интернета вещей

МТС создала в рамках государственной программы поддержки спроса на российскую радиоэлектронику центр компетенций «Интернет вещей», который займется оценкой перспективных проектов по развитию отечественных IoT-решений.

МТС определена в качестве базовой компании центра компетенций «Интернет вещей», созданного при Общественном экспертном совете при аппарате Правительства России. Совместно с участниками рынка – разработчиками, интеграторами, потребителями и другими участниками отрасли – компания будет оценивать конкурентоспособность разработок, экономический эффект от их внедрения, влияние на развитие российского рынка радиоэлектроники, включая экспортный потенциал и другие показатели. Затем на основе заключения центра общественный экспертный совет будет коллегиально принимать решение о целесообразности государственного финансирования.

В рамках дорожной карты государство планирует субсидировать проекты, стимулирующие разработку и производство в России современных IoT-компонентов. На финансовую поддержку могут претендовать компании, закупающие российское оборудование, в том числе радиомодули, датчики и счетчики, как для собственных нужд, так и для производства конечной продукции на сумму от 300 млн руб. в течение трех лет. Получателям субсидий могут компенсировать до половины стоимости закупок и затрат на внедрение и разработку отечественной радиоэлектронной продукции.

«МТС на протяжении несколькх лет поддерживает российских производителей IoT-решений и устройств. Компания предоставляет всю необходимую инфраструктуру: крупнейшую в стране сеть интернета вещей NB-IoT, платформу для создания собственных приложений MTS IoT HUB, набор для разработки энергоэффективных устройств Development Kit, возможность использования eSIM. Мы также сами являемся одним из крупнейших заказчиков IoТ-оборудования: все счетчики и NB-IoT датчики в наших проектах произведены в России. Мы понимаем потребности всех сторон рынка и тенденции его развития. Уверен, что наше сотрудничество с Минцифры и Минпромторгом в рамках Центра компетенций внесет ощутимый вклад в развитие российского рынка интернета вещей и отечественной радиоэлектроники», – отметил вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

Центр компетенций рассматривает проекты по различным направлениям интернета вещей, в том числе: IoТ-решения и платформы; цифровая идентификация (электронные документы, биометрия); лесное хозяйство (мониторинг лесов, RFID-маркировка древесины); промышленная безопасность (системы индивидуальной защиты, местоположение сотрудников, состояние здоровья работников); транспорт и мониторинг подвижных объектов (датчики, трекеры); сельское хозяйство (датчики, метеостанции, умные фермы); ритейл (IoT-метки для мониторинга сотрудников, оборудования; электронные ценники).

Заявки для рассмотрения в центре компетенций необходимо направлять в Общественный экспертный совет при аппарате Правительства России. Первые конкурсы на субсидирование состоятся осенью 2021 г.

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