Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года

Microsoft объявила победителей Международного конкурса партнерских ИТ-решений Microsoft Partner Awards 2021. В номинации Country Partner of the Year в России победила компания CS IT (ABILITY), которая занимается ИТ-консалтингом, внедрением информационных систем и сервисов в гибридных и облачных сценариях и разработкой программного обеспечения. Победителей конкурса наградят в рамках крупнейшей Всемирной партнерской конференции Microsoft – Inspire 2021, которая пройдет в онлайн-формате с 14 по 15 июля.

«Прошедший год стал испытанием для многих организаций, и мы стремились помочь им как можно быстрее адаптироваться к новой реальности, сохранить непрерывность бизнеса, создать новые процессы в образовании и др., – подчеркнул Дмитрий Поляков, генеральный директор CS IT. – Мы признательны Microsoft за партнерство и высокую оценку достижений нашей компании. Мы уверены, что и в дальнейшем использование надежных и безопасных облачных сервисов Microsoft даст возможность компаниям быть готовыми быстро меняться под влиянием внешних факторов и сохранять конкурентоспособность».

CS IT имеет большой опыт внедрения облачных решений Microsoft для различных отраслей, при этом постоянно наращивает свои компетенции и ищет новые области развития. Так, в прошедшем году компания инвестировала значительные средства в формирование практики Cloud Adoption Framework и смогла успешно завершить свои первые проекты по этому направлению. Кроме того, CS IT значительно расширила свой бизнес по проектам Solution Assessment (более 60 проектов за год) и FastTrack (более 25 заказчиков), помогая российским компаниям более эффективно использовать ПО и сервисы Microsoft, а также создавать современные защищенные рабочие места, в том числе и удаленные. В числе первых в России CS IT получила специализацию Advanced Specialization Windows Virtual Desktop, пройдя внешний аудит и подтвердив свою компетенцию в построении инфраструктуры для удаленной работы.

За прошедший год компания сделала серьезный фокус на образовательном сегменте, чтобы помочь школам и университетам адаптироваться к новой реальности. Помимо проектов по организации удаленного или гибридного учебного процесса на основе Microsoft Teams для 15 вузов, CS IT удалось создать специализированные решения на базе Microsoft Azure для трансформации учебных заведений. Так, был создан сервис для мониторинга контрольно-экзаменационных работ, которым воспользовались более 1000 школ Москвы (обработано более 4000 инцидентов), а также была разработана система оценки образовательных процессов для вузов.

«Награда Country Partner of the Year в России – это международное признание заслуг CS IT, продемонстрировавшей способность не только быстро адаптироваться к изменениям, но и помогать в этом своим заказчикам. Компания предприняла серьезные усилия по развитию и диверсификации бизнеса, расширила компетенции своих сотрудников, успешно реализовала новые для себя проекты, чтобы оказывать клиентам существенную поддержку на пути цифровой трансформации», – комментирует Александр Беленький, директор по работе с партнерами Microsoft в России.

Также члены жюри отметили партнеров Energy Time, i-Sys Labs и Awara IT за реализацию проектов с использованием технологий Microsoft на российском рынке IT.

Кроме того, Microsoft анонсировала 11 лауреатов конкурса Partner of the Year Awards 2021 в России. Победителем в 13 номинациях стала Awara IT: компания показала лучшие результаты в таких направлениях, как AI, Mixed Reality, Internet of Things, Manufacturing, Healthcare, Nonprofit, Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance, Power Apps and Power Automat, Power BI, Project & Portfolio Management, Modernizing Applications, Dynamics 365 Business Central, Employee Experience. Остальными лауреатами стали: CS IT (ABILITY) в номинациях Solution Assessments и Security, Energy Time в номинациях Meetings, Calling & Devices for Microsoft Teams и Migration to Azure, Проф ИТ в номинации Retail & Consumer Goods, BELTEL в номинации Analytics, i-Sys Labs в номинации Apps & Solutions for Microsoft Teams, ЯКласс в номинации Education, GMCS в номинации Dynamics 365 Sales, Navicon в номинации Dynamics 365 Field Service, DataArt в номинации Cloud Native App Development, Softline в номинации Community Response.

Международный конкурс партнерских ИТ-решений Microsoft Partner Awards проводится ежегодно. В нем принимают участие компании, сотрудничающие с Microsoft по всему миру. В этом году организаторы получили более 4 тыс. заявок из 108 стран, из них более 50 из России. Конкурс подразумевает 56 номинаций, а ключевыми критериями отбора стали инновационность решения, его ценность для клиента, возможность масштабирования и креативный подход компании к продвижению этого решения на рынке. Российские партнеры ежегодно представляют на конкурс успешные технологические проекты и получают высокие оценки со стороны авторитетного международного жюри.