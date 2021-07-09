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«Магнит» начнет тестировать логистических роботов

Подведены итоги второго акселератора MGNTech розничной сети «Магнит» и Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Среди проектов-победителей – логистические роботы для автоматизации работы, сервис определения реакций на дегустации на основе нейросетей, а также система анализа и проверки данных о грузовиках и водителях в режиме реального времени. «Магнит» рассчитывает получить суммарный экономический эффект от пилотирования технологий не менее 1 млрд рублей в 2021-22 годах.

MGNTech – первый российский акселератор для розничной сети. В этом году на конкурс поступило 455 заявок по 3 направлениям от стартапов из 11 стран: управление операциями, логистика и цепочка поставок, собственное производство. По итогам заочного отбора в полуфинал прошло 16 проектов, соответствующих потребностям сети.

Евгений Джамалов, директор по инновациям сети «Магнит», сказал: «Уже на этапе отбора заявок во второй акселератор MGNTech мы поняли, что определить финалистов – будет сложной задачей. Мы искали технологии, которые могут усовершенствовать текущие процессы и развивать перспективные направления нашего бизнеса. При выборе победителей мы обращали внимание на новизну и инновационность идей. Кроме того, в качестве критериев были возможность реализации и применимость, а также полезность для “Магнита”».

После 10-минутных «живых» питчей полуфиналистов на демо-дне жюри конкурса – члены правления «Магнит» и бизнес-заказчики сети – отобрали восемь проектов.

«Ронави» – логистические роботы для автоматизации работы в распределительных центрах, промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Использование технологии значительно сокращает трудозатраты и повышает скорость и эффективность операций;

CISLINK – платформа для реализации овощей и фруктов нетоварного вида за счет проведения торгов среди потенциальных покупателей;

Haut.AI – персонализированный подбор косметики на основе искусственного интеллекта. Технология анализирует состояние кожи (по отправленному фото или вживую) и дает рекомендации по уходу. По предварительным расчетам, покупательская корзина в среднем может вырасти на 30%;

«PTL-тележки» – технология интеллектуального подбора заказов на РЦ, оптимизирующая процессы с помощью световых подсказок. Использование PTL-тележек может оптимизировать внутреннюю логистику, увеличить эффективность и скорость работы центрального склада;

MUST – автоматизированная система сбора, анализа и проверки данных о грузовиках и водителях в режиме реального времени. Система ведет рейтинг безопасности для каждого автомобиля и в целом автопарка. Использование MUST помогает на 30-50% снижать аварийность, а также снижать потери от простоев, сокращать расходы на ремонт по причине ДТП и повышать качество вождения водителей;

YouTool – маркетплейс для бесконтактной аренды инструмента и строительного оборудования. Сервис связывает человека, например, со строительным магазином, при этом забирает на себя регулированию их взаимодействия. По предварительным расчетам, маркетплейс позволит на 80% увеличить прибыль и снизить издержки;

GTLogistics – разработка и внедрение программных продуктов по автоматизации складской и транспортной логистики;

«Умная дегустация» – сервис определения реакций на дегустации на основе нейросетей.

У победителей акселератора будет доступ ко всем необходимым ресурсам и экспертизе «Магнита», а также профессиональная менторская поддержка со стороны «Сколково». При тиражировании технологий, успешно прошедших тестирование, розничная сеть рассчитывает получить суммарный экономический эффект не менее 1 млрд рублей в 2021-22 годах.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «В первом наборе акселератора “Магнит” предложил нам найти технологические проекты для решения очень узких задач. Поэтому мы искали не стартапы с готовым решением, а команды с опытом работы по трём бизнес-направлениям. Направления поиска MGNTech 2021 формировали в том числе с учётом международных трендов – изучили инновации, которые тестируют мировые лидеры ритейла, и предложили лидерам направлений “Магнит” их рассмотреть в применении к своим задачам. В итоге мировые тренды и задачи сети сошлись».

Владимир Бахур

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