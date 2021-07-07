Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив»

Центр цифрового развития «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) на 40% сократило затраты на инфраструктуру за счет миграции на платформу Mail.ru Cloud Solutions. В облако было перенесено 90% основных внутренних аналитических и учетных систем агентства, а также хранилища данных, семантические системы кластеризации и основной сайт АСИ.

Команда Агентства ежедневно оперирует большим массивом данных. Организация использует около 100 виртуальных машин и активно работает с технологиями искусственного интеллекта и машинным обучением. До миграции каждая система АСИ и привязанные к ним данные находились на разных серверах у пяти различных провайдеров. Такое архитектурное решение замедляло работу с данными, затрудняло управление системами и увеличивало издержки компании на обслуживание ИТ-ландшафта.

Для аккумуляции данных из разных систем и повышения управляемости, было принято решение перейти в облако. Агентство рассмотрело ряд крупных облачных провайдеров и остановило свой выбор на Mail.ru Cloud Solutions. В процессе подбора специалисты АСИ оценивали удобство интерфейса, качество и оперативность техподдержки, надежность сервисов, возможность гибкого управления ресурсами и оплаты только за использованные мощности. Миграция длилась три месяца, а фаза активного перехода – около 30 дней.

В результате консолидации всех активов внутри облака Mail.ru Cloud Solutions значительно увеличилась управляемость систем. У АСИ появилась единая точка входа для работы с большим массивом информации, управление резервным копированием данных стало более понятным, комфортным и надежным.

Агентство получило возможность в случае необходимости быстро масштабировать вычислительные мощности, отключать и включать ресурсы по требованию, почасово или поминутно оплачивать ресурсы. У команды АСИ появилась возможность создавать единые внутренние и внешние сети для работы с тяжелыми базами данных и использовать общие балансировщики нагрузки. Экономия в результате миграции в облака составила 40%.

«Данные — это ключевая точка роста бизнеса, общества и государства. Мы активно используем их для развития социальных значимых проектов, поэтому любое улучшение рабочего процесса, влияющее на скорость и качество сбора, анализа и переиспользования огромных массивов информации помогает нам делать свою работу быстрее и качественнее. Миграция архитектуры АСИ в облако еще не закончилась, у нас далеко идущие планы, в частности впереди нас ждет перенос целого стека систем и внедрение микросервисной архитектуры и технологий Kubernetes на отдельных проектах», — отмечает Дмитрий Житких, руководитель проекта Центра информационной безопасности Агентства стратегических инициатив.

«За счет автоматического развертывания и сокращения ресурсов облака позволяют делают процесс работы с большими данными более управляемым и менее затратным, позволяя бизнесу лучше решать его задачи. За время существования платформы Mail.ru Cloud Solutions нам удалось выстроить целую экосистему облачных сервисов, которые становятся востребованными у клиентов с самыми разными задачами», — говорит Леонид Аникин, директор по развитию «Mail.ru Цифровые технологии».