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Lexmark празднует 30-летнюю годовщину

Lexmark, один из мировых лидеров в области технологии обработки изображений, с гордостью сообщает о праздновании 30-летия в 2021 году.

27 марта 1991 года Lexmark International Inc. была образована как ответвление IBM. Штаб-квартира компании находится в США. Сегодня Lexmark является одним из признанных мировых лидеров в области обработки изображений, обслуживающим клиентов в более чем 170 странах. В компании связывают такое долголетие с лояльными клиентами, партнерами и сотрудниками.

Lexmark начал обслуживать клиентов в России в 1994 году через дистрибьюторов в регионе. Растущий интерес со стороны клиентов, партнеров и поставщиков привел к тому, что компания решила самостоятельно присутствовать на этом ключевом рынке и в 2011 году открыла региональный офис в Москве. Это помогло удовлетворить возросший спрос на решения Lexmark в России и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Концепция бренда Lexmark, заложенная при его создании, заключалась в том, чтобы рассматривать клиентов и партнеров как «Клиентов на всю жизнь». Lexmark был основан как компания, ставящая во главу угла клиента, и спустя 30 лет это стало частью ДНК бренда.

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Недавно Lexmark обновил свое видение: «Мы помогаем клиентам произвести неизгладимое впечатление на их мир». Это отражает тот факт, что сотрудники компании во всем мире сосредоточены на разработке инновационных технологических продуктов, решений и услуг, которые помогают клиентам улучшать собственные бизнес-процессы и результаты из года в год.

И хотя Lexmark решил воспользоваться моментом – 30-летним юбилеем, чтобы оглянуться назад, компания никогда не переставала смотреть вперед. Решения, предлагаемые сегодня, используют новейшие облачные и IoT технологии, чтобы помочь заказчикам упростить и обезопасить все аспекты экосистемы печати.

«Мы гордимся тем, что находимся в авангарде трансформации печати и помогаем клиентам в их собственном цифровом преобразовании, – сказала Марина Перминова, генеральный директор ООО «Лексмарк Интернэшнл РУС». – Мы благодарим клиентов и партнеров за их доверие и лояльность и надеемся помочь им производить неизгладимое впечатление на их мир на протяжении еще многих лет».

О Lexmark

Компания Lexmark создает инновационные технологии обработки изображений с поддержкой IoT и облака, которые помогают клиентам во всем мире сделать печать простой, безопасной, экономной и экологически ответственной.

Владимир Бахур

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