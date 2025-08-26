Создатель «российского Starlink» признан банкротом

В августе 2025 г. арбитражный суд Москвы официально признал банкротом частный российский аэрокосмический холдинг SR Space. Суд постановил признать должника банкротом и открыть конкурсное производство, а само заседание по делу было завершено.

Банкротство и налоговые обязательства

Суд по заявлению сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) признал банкротом частную космическую компанию SR Space в России, пишет «Интерфакс». 26 августа 2025 г. заседание по делу завершено и уже открыто конкурсное производство.

В апреле 2025 г. ФНС заблокировала счета SR Space. Генеральный директор Олег Мансуров в разговоре с РБК заверил, что это не повлияет на работу компании SR Space в средне- и долгосрочной перспективе. Глава компании связал ситуацию с кассовым разрывом — временным дефицитом средств на обязательные расходы из-за задержек платежей по контрактам 2025 г. По его словам, компания уже сталкивалась с подобными проблемами ранее.

Арбитражный суд Москвы 25 августа по заявлению Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №4 по Москве признал банкротом АО «СР Спейс», как следует из карточки дела. Само же заявление о признании должника банкротом подано 2 июля. Согласно карточке арбитражного дела, 9 июля суд принял к производству заявление инспекции ФНС России №4 по Москве. «Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — говорится в информации на сайте суда. Подробности дела 26 августа еще не опубликованы.

АО «СР Спейс» зарегистрировано в июле 2020 г., основателем и руководителем компании является Олег Мансуров. На сайте SR Space указано, что она оказывает услуги по заказной разработке программного обеспечения (ПО) для различных задач аэрокосмической отрасли, программно-аппаратному сопровождению ИТ-инфраструктуры и специализированного оборудования аэрокосмического назначения, поддержке ИТ-инфраструктуры заказчиков и реализовала другие проекты в ИТ-сфере.

Причины финансовых проблем

В презентации для инвесторов, посвященной сделке, сообщалось, что выручка холдинга SR Space в 2023 г. составляла 183,3 млн руб. К 2030 г. консолидированная выручка прогнозировалась в размере 81,1 млрд руб. В инвестиционном меморандуме содержалась информация, что Олег Мансуров владеет 89% АО «СР Спейс». Согласно бухгалтерскому отчету, в 2024 г. выручка АО «СР Спейс» выросла на 20% — до 53,8 млн руб., а чистый убыток после символической прибыли в 2023 г. составил 154 млн руб.

Как сообщил «Интерфакс» Олег Мансуров, задолженность на 25 августа 2025 г. составляет порядка 5 млн руб. Топ-менеджер пояснил журналисту, что SR Space в процессе привлечения инвестиций, поэтому и возник данный иск.

Стоит напомнить, что летом 2024 г. SR Space провела pre-Initial Public Offering (pre-IPO), в ходе которого привлекла 23,5 млн руб., разместив 8,5 тыс. акций. На внебиржевом рынке руководство компании SR Space собиралось привлечь 1,5 млрд руб. в обмен на 10% долю в капитале и в 2027-2028 г. провести IPO.

«Процесс закрытия инвестиционного раунда-А, инициированный в рамках pre-IPO продолжается. У компании задача собрать всю сумму или больше», — предполагает Олег Мансуров. Он добавил, что планы по выходу SR Space на IPO в 2027 г. также сохраняются несмотря на трудности в августе 2025 г. Со слов главы компании, юристы SR Space будут добиваться отмены решения — на это у них есть 15 дней. «Как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено», — заявил Мансуров.

Услуги компании

Холдинг SR Space объединяет восемь компаний из аэрокосмической отрасли: SR Rockets (создание и эксплуатцаия сверхлегких ракет-носителей), SR Satellites (разработка, производство и эксплуатация малых космических аппаратов), SR Net (создание глобальной спутниковой группировки для предоставления сервиса интернета вещей (IoT) и доступа в интернет различных категорий пользователей), SR Drones (защита гражданских объектов и критически важной инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)), SR Data (предоставление космических снимков с последующим анализом на основе математического моделирования и алгоритмов с технологией искусственного интеллекта (ИИ)), SR CMS (занимается созданием глобальной системы мониторинга основных парниковых газов), SR Sar (создание орбитальной группировки радиолокационного зондирования Земли). SR Oko (занимается созданием спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли).

Руководство холдинга SR Space планировало запустить сразу четыре спутниковые группировки. Наиболее перспективным проектом холдинга, по мнению экспертов, является SR Net — аналог системы Starlink Илона Маска (Elon Musk). Летом 2024 г.

Мало частников в России

Частные космические компании в России появляются, но их очень мало, сообщил 3 июля 2025 г. гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Гендиректор уточнил, что «Роскосмос» работает в 2025 г. с существующими частными компаниями, чтобы в России были прецеденты успешных предприятий, а частники охотнее пробовали свои силы в космонавтике.

К примеру, в июле 2025 г. в России появилась новая частная космическая компания. ООО «Частная космическая компания «НОЙ». Компания была зарегистрировано в Москве 16 июля, это следует из данных ИТ-сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Уставный капитал предприятия — 30 млрд руб., руководителем и учредителем организации указан Дмитрий Антонычев. В июне он говорил о планах построить в России частный космодром для запуска малых спутников, но где именно — не уточнялось.