Главная библиотека Алтайского края автоматизировала документооборот на базе СЭД «ДЕЛО»

В Алтайском крае система электронного документооборота «ДЕЛО», разработанная компанией ЭОС, активно используется не только в региональных органах власти, но и в подведомственных им учреждениях. Так, в конце 2020 г. к числу пользователей СЭД присоединилась Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. Внедрение СЭД в главной краевой библиотеке – проект «золотого партнера» ЭОС компании «КС-Консалтинг».

КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» – крупнейший региональный культурный и просветительский центр, самая большая и одна из старейших библиотек на территории Алтайского края. В ее фондах почти 1,5 млн экземпляров печатных изданий и более 30 тыс. полнотекстовых электронных документов.

До внедрения СЭД весь документооборот в администрации библиотеки велся на бумаге. Основной объем «бумажной работы» ложился на плечи секретаря, который регистрировал входящие документы в журнале и передавал их на рассмотрение директору. После он делал копию документа с резолюцией руководителя и доводил его до исполнителя.

Оценив затраты времени и ресурсов на эти работы, а также их текущую эффективность, руководство учреждения приняло решение о переходе с бумажного на электронный документооборот. Перед специалистами «КС-Консалтинг» была поставлена задача внедрить СЭД таким образом, чтобы обмен документами ускорился, необходимость в бумажных журналах регистрации отпала, а отслеживание сроков исполнения стало более удобным и прозрачным.

Установку СЭД «ДЕЛО» выполнили сотрудники заказчика, а настройку системы и обучение пользователей — специалисты «КС-Консалтинг». Для секретаря и системного технолога было проведено индивидуальное обучение. Остальные пользователи прошли групповой двухдневный курс.

В результате внедрения СЭД «ДЕЛО» в администрации библиотеки автоматизированы следующие процессы:

регистрация документов;

оцифровка входящей корреспонденции;

рассмотрение документов и ввод резолюций;

передача документов на исполнение;

контроль сроков исполнения документов.

Кроме того, на компьютеры всех пользователей, участвующих в документообороте, установлено приложение «Мониторинг документов», которое помогает своевременно получать информацию о новых документах и поручениях без входа в СЭД. Это собственная разработка компании «КС-Консалтинг». Также приобретена лицензия на опцию «Сканирование без распознавания», чтобы оцифровывать входящие документы при их регистрации и прикреплять скан-копии к карточкам в системе.