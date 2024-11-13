К продаже готовятся планшеты и смартфоны на новой российской ОС

В начале 2025 г. на рынке появятся российские мобильные устройства на новой мобильной ОС «Ред ОС М» компании «Ред Софт». Компания планирует устанавливать их на российские планшеты и смартфоны.

Новая ОС у потребителей

На полках российских магазинов и маркетплейсах появятся отечественные мобильные устройства на мобильной ОС «Ред ОС М». Об этом на презентации продукта рассказал гендиректор «Ред Софт» Максим Анисимов. По его словам, это произойдет в начале 2025 г.

Устройства будут продаваться в «М.Видео», на Wildberries и через партнерские каналы, пояснил Анисимов. Финансовые вложения в проект компания не раскрывает. В планах «Ред Софт» использовать все доступные российские устройства на которые операционная система может быть установлена. Например, сейчас «Ред ОС М» устанавливается на планшеты Fplus.

Как сообщила CNews пресс-служба компании «Аквариус», в компании будут устанавливать новую ОС на свои клиентские устройства – смартфоны и планшеты.

«В планах тестирование этой операционной системы. – Прокомментировали запрос CNews в Госкорпорации Ростех. – Интерес с учетом текущей международной ситуации и поисков альтернатив, конечно, есть. Но посмотрим на результаты тестов и только потом уже можно будет говорить о перспективах внедрения».

«РЕД ОС М» построена на базе AOSP (Android Open Source Project), которая разрабатывается единолично компанией Google, в отличие от других ОС на базе открытого ядра ОС Linux.



Каковы шансы

«Опыт предыдущих попыток российских компаний вывести на рынок какие-то устройства на российских мобильных операционных системах показывает, что эти устройства обычно стоят на 50%, а то и 100% дороже рынка. – Рассказал CNews Сергей Половников, аналитик рынка мобильной связи. – Обычно это устройство, которое имеет полные аналоги на Android и устройство на Android сильно дешевле. С нуля операционную систему, особенно мобильную, сделать сегодня невозможно. Потому что для того чтобы ее сделать, необходим доступ к достаточно специфической технической документации, которую никто российским компаниям не даст. Это документация именно к чипсетам, компонентам, то есть из чего будет писаться софт. Своих у нас нет, а к зарубежной такой документации доступа тоже нет. К сожалению очень сомневаюсь, что у «Ред софт» получится выпустить какое-то адекватное устройство».

По мнению Сергея Половникова, по рыночной цене такое покупать не будут, а продажи в убыток вряд ли это хоть сколько-нибудь повлияют на рынок смартфонов в России.

Планшет с установленной «Ред ОС М»

Выход в свет

По большому счету, отечественные производители электроники ориентированы на госсектор. Однако с недавних пор вендоры стали выходить и в потребительский сегмент. Свои планы выхода в этот сегмент есть и у российского производителя «Аквариус», разрабатывающего новую мобильную операционную систему для смартфонов и планшетов с прицелом на бизнес, госсектор и массовых пользователей. В 2024 г. об этом заявил и производитель Yadro (выпускает устройства под брендом Kvadra). Компания работает и над созданием собственной ОС, а также целой экосистемы. Но большая часть отечественных мобильных ОС построены на базе AOSP.

Однако на рынке есть мобильная операционная система «Аврора». «Единственная более-менее адекватная операционная система, которая сильно отличается от Android это «Аврора». – Считает Сергей Половников. – Она более-менее уже заметна на корпоративном и государственном рынке, но на потребительский не идет, потому что это самоубийство: конкуренция слишком высока, адекватной цены на устройство не будет, и просто потому что это отечественная ОС переходить не будут – приложений мало и об этом вообще в принципе рановато говорить».