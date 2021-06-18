Google выбрала процессоры AMD Epyc 3 поколения для запуска первого образца виртуальной машины Tau

AMD и Google Cloud анонсировали T2D, первый инстанс линейки виртуальных машин Tau на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения. По заявлениям представителей Google Cloud, T2D предлагает на 56% более высокую абсолютную производительность и более чем на 40% более высокую производительность с точки зрения цены для возможности масштабируемости рабочих нагрузок.

Линейка виртуальных машин Tau предлагает клиентам сочетание производительности, цены и простоты интеграции. Инстансы T2D, использующие производительность процессоров AMD Epyc 3- поколения, справляются с любыми рабочими нагрузками, включая веб-серверы, контейнерные микросервисы, обработку данных, работу с крупномасштабными приложениями Java и многими другими.

«В Google Cloud потребности наших клиентов в вычислительных операциях постоянно развиваются, – сказал Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud. – Благодаря нашему сотрудничеству с AMD клиенты Google Cloud теперь могут использовать потрясающую производительность для масштабируемых приложений с отличным соотношением цены и качества, и все это без ущерба совместимости с x86».

«Разработка процессоров AMD Epyc 3 поколения — наш ответ на растущий спрос со стороны облачных и корпоративных клиентов на высокопроизводительные, экономичные решения с оптимальной совокупной стоимостью владения, – сказала президент и генеральный директор AMD Лиза Су. – Мы тесно сотрудничаем с Google Cloud и гордимся тем, что они выбрали AMD для эксклюзивной поддержки решения Tau VM T2D, который предоставляет клиентам новые возможности для реализации самых требовательных масштабируемых рабочих нагрузок».

Процессоры AMD Epyc 3 поколения обеспечивают клиентам Google Cloud беспрепятственную интеграцию рабочих процессов в существующие экосистемы x86, позволяя приложениям и фреймворкам работать на базе T2D. Новые виртуальные машины предлагаются в восьми различных предустановленных конфигурациях, имея до 60 виртуальных ЦП на устройство и до 4 ГБ памяти на ЦП, что делает эту технологию идеальной с точки зрения возможностей масштабируемости рабочих нагрузок.

Процессоры AMD Epyc работают с многочисленными виртуальными машинами в Google Cloud, которые поддерживают оптимизированные для вычислений, универсальные, высокопроизводительные и конфиденциальные вычислительные операции. Данные машины используются известными облачными компаниями в разных отраслях, предоставляя высокопроизводительные облачные решения для реализации своих рабочих задач.

Виртуальные машины T2D будут доступны в III квартале 2021 г., клиенты смогут оставить заявку на предварительное ознакомление с продуктом.