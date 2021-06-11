НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте

«Национальная система платежных карт» (НСПК) и Compass Plus завершили проект интеграции своих технологических платформ: транспортной процессинговой платформы (ТПП) от НСПК и TranzWare от Compass Plus. Интеграция платформ позволит банкам-эквайрерам упростить процесс оплаты проезда в общественном транспорте с использованием банковских платежных технологий и выйти на рынок оплаты проезда в любом городе и регионе России, предложив конкурентоспособные финансовые условия и качественный сервис своим заказчикам – региональным операторам перевозок и перевозчикам.

Эквайрерам, использующим продукты компании Compass Plus, не нужно разрабатывать и поддерживать собственное решение предпроцессинга, не нужно выполнять доработки для интеграции с предпроцессингом. Достаточно заключить договоры с оператором перевозок (или перевозчиками) и с НСПК и воспользоваться готовой и протестированной интеграцией ТПП НСПК с TranzWare от Compass Plus.

Решение, основанное на интеграции двух платформ, соответствует предъявляемым требованиям платежных систем по обработке транспортных операций и готово к тиражированию, что избавляет финансовые институты от проведения дополнительных работ и связанных с этим затрат.

Платформа ТПП НСПК предлагает набор сервисов и бизнес-процессов для безопасной, быстрой и удобной оплаты картами всех популярных в России платежных систем, выпущенных любым банком-эмитентом, привычным способом, включая оплату гаджетами, в том числе с поддержкой NFC. Платформа ТПП НСПК доступна для всех банков-эквайреров.

Для пользователя процесс безналичной оплаты на транспорте становится таким же простым и удобным, как в магазинах: пассажиру требуется приложить карту, NFC-телефон или другой гаджет к валидатору, терминалу или турникету.

«Заложена основа нового стратегического сотрудничества НСПК и Compass Plus в направлении развития сервисов оплаты проезда городского пассажирского транспорта в интересах своих клиентов – банков-эквайреров и процессоров», – сказал Максим Завгородний, директор операционно-технологического департамента НСПК и лидер продуктовой команды ТПП. – Опыт, экспертиза и сотрудничество Compass Plus и НСПК позволили обеим ИТ-компаниям повысить ценность своих продуктов и создать новое бизнес-преимущество для корпоративных клиентов, которые теперь могут быстро выйти на рынок транспортного процессинга с качественным предложением, в основу которого положены принципы открытости и равноправности доступа».

«Мы рады предложить нашим текущим и потенциальным клиентам уникальное решение для внедрения сервиса по оплате проезда, которое может быть запущено в любом городе России, а его значимым преимуществом является возможность конфигурации продукта под нужды заказчика, – отметил Алексей Осипов, вице-президент Compass Plus. – Оперативная работа и высокая компетентность сотрудников обеих компаний позволили реализовать этот проект в беспрецедентно сжатые сроки – от идеи до готовой интеграции прошло два месяца, и решение уже доступно для всех заинтересованных в нем игроков индустрии».

По обоюдному мнению Алексея Осипова и Максима Завгороднего, в конечном счете выигрывают и пассажиры, и банки, и транспортные операторы, и перевозчики, получающие надбанковский сервис предпроцессинга, который может быть быстро масштабирован для решения транспортных и смежных задач, в том числе для создания нового пользовательского опыта при льготной оплате проезда на общественном транспорте картами платежной системы «Мир».