МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака

МТС сообщает о запуске провайдером #CloudMTS сетевого сервиса «Cloud CDN» (Content Delivery Network), который повышает доступность ИТ-ресурсов и увеличивает скорость загрузки тяжелого контента из корпоративных приложений, интернет-ресурсов и цифровых платформ. Скорость отклика составит не более пяти миллисекунд на всей территории России, что сопоставимо с откликом внутри локальной сети.

Интернет–магазины, медиаплатформы и компании промышленной, финансовой, транспортной и других сфер смогут повысить отказоустойчивость и обеспечить более быстрый доступ сотрудников и клиентов к их сервисам. Услуга обеспечивает быструю передачу данных в любую точку мира за счет географически распределённой сетевой инфраструктуры, которая связывает более 650 серверов по миру. Распределенные серверы «накапливают» (кэшируют) контент, разгружая основные ИТ-ресурсы заказчиков, и мгновенно отдают его при поступающих запросах. В результате повышается надежность работы и отказоустойчивость ресурсов, которые защищены от резкого роста нагрузки. ИТ-ресурсы могут быть размещены на облачной платформе или собственных серверах заказчиков.

Применение сервиса позволит крупным территориально-распределенным компаниям оптимизировать бизнес-процессы за счет более быстрого обмена корпоративными данными между филиалами, -- как в пределах локальной сети одного офиса. В периоды пикового спроса интернет-ритейл повысит доступность сайтов и ускорит их работу, увеличивая вероятность покупок. Кроме того, компании смогут улучшить позиции своих клиентских веб-ресурсов в поисковых системах за счет быстрого отклика сайтов, что влияет на результаты поисковой выдачи. Игровые сервисы сбалансируют нагрузку на инфраструктуру при кратном росте числа пользователей с широкой географией присутствия.

«Без построения или модернизации ИТ-инфраструктуры наши клиенты обеспечат высокую доступность и скорость работы интернет-ресурсов или корпоративных сервисов из любого уголка мира даже при повышенной нагрузке. Задержка в передаче данных минимальна, что обеспечивает комфортное взаимодействие пользователей с цифровыми сервисами. Услуга «Cloud CDN» имеет одни из лучших показателей времени отклика CDN-серверов и надежности решения. Кроме того, у нас одна из самых демократичных цен на российском рынке», -- отмечает руководитель направления сетевых сервисов облачного бизнеса МТС Екатерина Канунникова.

Сервис «Cloud CDN» обеспечивает передачу данных в любую точку мира с задержкой в 30 миллисекунд, что втрое быстрее средних показателей без использования технологии CDN. Сотни серверов располагаются на пяти континентах: в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Австралии. Благодаря прямым стыкам с крупнейшими магистральными операторами России открытие страницы интернет-ресурса может занимать менее одной секунды даже для удаленных на тысячи километров посетителей сайта. Пропускная способность сети превышает 50 Тбит/с, что позволяет закрыть потребности большого числа пользователей одновременно.

Сервис представляет собой географически распределенную сеть из кэширующих CDN-серверов. Сеть имеет отказоустойчивую конфигурацию, задействуя инфраструктуру более чем пяти тысяч партнерских интернет-провайдеров, которые обеспечивают обмен трафиком. При возможном нарушении работы одного из серверов контент моментально перераспределяется и передается с другого ближайшего. Безопасность доставки контента обеспечивают настраиваемые политики доступа и возможность использования двухфакторной аутентификации.

Сетевой протокол HTTP/2 позволяет оптимизировать отдачу контента потребителям с узлов CDN. Оптимизация нагрузки по шифрованию трафика на клиентских серверах возможна за счет балансировщика нагрузки SSL-offloading.

Услуга предоставляется по одним из самых выгодных на рынке цен. Стоимость одного гигабайта трафика при передаче контента объемом до трех терабайт будет составлять 1,1 рубля. При росте объема передаваемого контента последующие гигабайты данных будут стоить дешевле, цена может достигать 60 копеек за гигабайт. Используется постоплатная модель – PAYG (Pay as you go). Компании будут экономить на вычислительных ресурсах собственной инфраструктуры за счет использования CDN кэш-серверов.

Сервис доступен как клиентам облака #CloudMTS, так и компаниям, не являющимся клиентами провайдера. Контент может быть размещен на собственных серверах или облачных платформах других провайдеров. Сервис можно бесплатно протестировать в течении двух недель с включенными 200 гигабайтами трафика.